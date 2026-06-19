Туристов предупредили о главных опасностях при встрече в море с медузой

Школьные каникулы — отличный повод отвезти ребенка на море, чтобы он набрался сил перед следующим учебным годом. Однако, к сожалению, во время морского отпуска никто не застрахован от встречи с медузой, которая может иметь неприятные последствия для здоровья. Что делать, если это все же случилось, рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К.Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Татьяна Гайдина.

Как отмечает Татьяна Анатольевна, контакт с медузой в Средиземном или Черном море, как правило, не представляет критической опасности, однако все зависит от вида медузы, площади поражения, длительности контакта, индивидуальных особенностей организма и пола.

«При встрече с неядовитыми медузами реакция обычно ограничивается местными проявлениями на коже: покраснение, жжение, полосовидные следы или узор, напоминающий очертания щупалец. В более выраженных случаях могут появляться волдыри, пузыри, контактный дерматит или крапивница. Крапивница — это острая реакция, которая в любой момент может перейти в отек Квинке. Это уже тяжелое состояние, требующее немедленной медицинской помощи», — рассказывает доктор Гайдина.

Если речь идет только о местной реакции (контактный дерматит), то в первую очередь нужно спокойно покинуть воду, промыть пораженное место большим количеством морской воды и удалить остатки щупалец или фрагменты медузы жестким предметом — например пластиковой картой. Щупальца содержат стрекательные клетки, которые продолжают выделять токсин, поэтому трогать их руками нельзя. Ну а морская вода для такого омовения предпочтительна, потому что стрекательные клетки медуз адаптированы именно к соленой среде, а в пресной воде они могут активироваться сильнее и наносить дополнительный вред.

«Пузыри, которые появляются на коже, ни в коем случае нельзя вскрывать, или снимать кожу — это прямой путь к вторичному инфицированию и рубцам. После промывания морской водой можно приложить холодный компресс: смочить чистую салфетку водным антисептиком (например, раствором фурацилина), охладить ее и делать примочки. Это снимет местное воспаление и облегчит состояние, — рассказывает эксперт. — Если появляются общие симптомы — повышение температуры, озноб, сильная головная боль, — нужно немедленно обратиться к врачу. До прибытия помощи можно принять антигистаминный препарат, чтобы снизить токсико-аллергическую реакцию».

Легкие ожоги обычно проходят без серьезных последствий: остаются покраснение или гиперпигментация, которые исчезают за 1–2 месяца. При значительном поражении и присоединении инфекции возможны небольшие рубцы в местах повреждения.

Самая тяжелая реакция — анафилактический шок, который может привести к летальному исходу. Также опасны тяжелые токсико-аллергические реакции с волдырями, лихорадкой, отеком Квинке или крапивницей. Ядовитые виды (кубомедузы, португальский кораблик) способны вызывать сильный болевой синдром, неврологические нарушения и даже влияние на сердечно-сосудистую систему.

«После такого контакта у человека часто остается психологический барьер — страх воды и паника при повторном купании. В момент поражения боль и жжение могут спровоцировать неадекватное поведение в воде, поэтому купаться лучше не в одиночку», — подчеркивает Татьяна Гайдина.

Как предотвратить встречу с медузой в морских просторах?

Наш эксперт советует.

Купайтесь только на оборудованных пляжах, где проверяют дно и воду, дежурят спасатели.

Обращайте внимание на предупреждения о скоплении медуз и выходите из воды, если их становится много.

Используйте защитную одежду (буркини, гидрокостюмы) и специальные тапочки, чтобы минимизировать контакт кожи с водой.

Если медуза попала под купальник, как можно быстрее освободитесь от нее и обратитесь за помощью.

Избегайте купания в состоянии алкогольного опьянения, это резко повышает риски.