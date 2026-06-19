Туристы в Стамбуле смогут пожаловаться на такси через новый сервис

В Стамбуле заработала «Желтая линия» (Sarı Hat) для жалоб на работу такси, которой могут воспользоваться местные жители и туристы, сообщает телеграм-канал RUSSIAN TÜRKIYE.

Сервис запустила Стамбульская палата таксистов на фоне растущего числа обращений пассажиров, недовольных поведением водителей, отказами от коротких поездок и завышенной стоимостью проезда.

Теперь клиенты могут напрямую сообщать о проблемах через WhatsApp по номеру 0547 264 34 34. На «Желтой линии» ждут сигналов о необоснованно высоких тарифах, забытых в салоне вещах, нарушениях правил или неподобающем поведении водителей.

Кроме того, в стамбульских такси начали размещать QR-коды на внутренней стороне задних дверей. После сканирования пассажиры смогут быстро связаться со службой поддержки и отправить обращение.Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или МАКС.