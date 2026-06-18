Названы преимущества покупки тура у туроператора перед самостоятельной поездкой

Туроператоры обеспечивают клиентам дополнительные гарантии и нередко способны предложить более выгодные условия по сравнению с самостоятельной организацией поездки. Такое мнение высказала зампредседателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

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По словам парламентария, у организованных туров есть ряд преимуществ. В частности, официальные представители турбизнеса несут ответственность перед клиентами, а в случае возникновения споров путешественники могут защищать свои права в российской юрисдикции.

«На самом деле суды всегда встают на сторону граждан», – заметила Наталья Костенко.

Депутат отметила, что туроператоры благодаря сотрудничеству с многочисленными поставщиками услуг, использованию программ раннего бронирования и специальных тарифов зачастую формируют комплексные предложения по более привлекательной цене. А при возникновении внештатных ситуаций, включая задержки рейсов, туристические компании берут на себя решение вопросов, связанных с размещением, питанием и другими потребностями клиентов.

По мнению Натальи Костенко, поездки, оформленные через турфирмы, дают путешественникам больше гарантий и остаются одним из наиболее выгодных вариантов, особенно для семей с детьми.