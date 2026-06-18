Отмененные рейсы: что делать пассажирам, рассказали в «Аэрофлоте»

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась к пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за временных ограничений в аэропортах московского авиационного узла утром 18 июня. Перевозчик настоятельно рекомендует не посещать аэропорт Шереметьево, так как все необходимые операции можно выполнить дистанционно.

© runews24.ru

«Просим пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорт: все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно», — говорится в официальном сообщении компании.

Для удобства клиентов компания задействовала дополнительные ресурсы:

Усиленная поддержка: В базовом аэропорту Шереметьево службы поддержки работают в усиленном режиме, оказывая информационную помощь.

Навигация: По терминалам распределены информационные флаги, стенды с QR-кодами и ссылками на онлайн-ресурсы, где подробно описан порядок действий.

Работа на запасных аэродромах: С пассажирами рейсов, направленных на запасные аэродромы, работают представители перевозчика.

Инструкция по возврату и обмену:

Обмен билета: Доступен удаленно через чат-бот на сайте или в разделе «Управление бронированием». Эта функция работает независимо от того, где был приобретен билет (на сайте, в офисе или у агента).

Возврат билета: Полностью неиспользованные билеты, купленные напрямую на сайте «Аэрофлота» или через контакт-центр, можно вернуть через те же цифровые каналы — чат-бот и сайт.

Важное уточнение: Если билет был куплен у стороннего агента, возврат средств возможен только по месту покупки.

Ранее техническая неисправность сорвала речной круиз из Москвы до Калязина и Дубны.