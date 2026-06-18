Эксперты объяснили, как избежать опасной встречи с акулой в море

Из-за высоких температур, которые наблюдаются в Приморье рыбаки все чаще начали замечать появление морских хищников, которые могут быть опасны для человека. В воды края уже зашел тунец, который может привести за собой и акул-людоедов. Ранее эксперты отмечали, что «гостями» становятся и белые акулы. Несмотря на то, что нападения этих хищников на человека остаются крайне редкими, специалисты призывают соблюдать повышенные меры предосторожности во время отдыха на море, передает «ФедералПресс».

Почему акулы подходят к берегу

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ирины Карапетовой, появление белых акул в акватории Японского моря может быть связано сразу с несколькими природными факторами.

«Изменение климата, повышение температуры воды, миграция косяков рыбы, которая является основной пищей акул – все это может приводить к тому, что хищники подходят ближе к береговой линии», – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что белая акула не является постоянным обитателем вод Приморья и чаще рассматривается как редкий гость, мигрирующий из более теплых районов. Однако даже единичные случаи появления хищника требуют от отдыхающих особой осторожности.

Какие признаки могут указывать на присутствие хищника

Специалисты советуют внимательно оценивать обстановку перед заходом в воду. Одним из тревожных сигналов может стать необычное поведение морских обитателей.

«Если рыбы, чаек или других морских животных видно много, но они ведут себя неестественно вяло или, наоборот, проявляют признаки паники, это может свидетельствовать о присутствии крупного хищника», – пояснила Карапетова.

Дополнительным фактором риска считается мутная вода, особенно после штормов и сильных дождей. В таких условиях видимость ухудшается не только для человека, но и для самой акулы, которая может ошибочно принять пловца за привычную добычу.

Эксперты также рекомендуют избегать мест скопления тюленей и морских львов, а также районов активного рыболовства, где вероятность появления акул выше из-за наличия кормовой базы.

Когда риск встречи возрастает

Особое внимание специалисты советуют уделять времени суток. По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Толкачева, наибольшую активность белые акулы проявляют в определенные часы.

«Стоит помнить, что акулы наиболее активны на рассвете и в сумерках. Старайтесь избегать купания в это время», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что риск увеличивается по мере удаления от береговой линии.

«В целом чем дальше вы от берега, тем выше риск», – добавил Толкачев.

По мнению специалистов, безопаснее выбирать оборудованные пляжи, где предусмотрены меры мониторинга и защиты отдыхающих.

Простые правила, которые помогут снизить опасность

Эксперты сходятся во мнении, что большинство рисков можно существенно уменьшить благодаря соблюдению базовых правил безопасности.

«Лучше выбирать оборудованные пляжи, на которых установлены специальные защитные сетки от акул. Также старайтесь не плавать в одиночестве и выбирайте места, где есть другие купающиеся. Акулы чаще нападают на одиночных пловцов», – рассказал Сергей Толкачев.

Специалисты не рекомендуют заходить в воду с открытыми ранами, а также надевать блестящие украшения и аксессуары.

«Блеск может привлекать акул, напоминая им чешую рыбы», – пояснила Ирина Карапетова.

Кроме того, отдыхающим советуют избегать чрезмерно активного поведения в воде, сопровождающегося большим количеством брызг, а также внимательно следить за предупреждениями спасательных служб и местных властей.

Что делать при встрече с акулой

Хотя вероятность нападения остается крайне низкой, специалисты напоминают о необходимости сохранять спокойствие при обнаружении хищника.

«Не паникуйте, если увидели акулу. Резкие движения и паника могут спровоцировать хищника. Старайтесь медленно и плавно отступить к берегу», – рекомендует Карапетова.

Если атака все же становится неизбежной, эксперт советует защищать жизненно важные органы и при возможности наносить удары по наиболее чувствительным местам акулы — глазам и жабрам.

При этом специалисты подчеркивают, что белая акула не рассматривает человека как основную добычу.

«Белая акула – это не монстр, жаждущий человеческой крови, а часть морской экосистемы. Большинство нападений – результат любопытства хищника, принявшего человека за свою обычную добычу», – отметила Ирина Карапетова.

Безопасность зависит от внимательности

Эксперты сходятся во мнении, что современные системы мониторинга помогают своевременно выявлять появление опасных морских хищников, однако главным фактором защиты остается ответственное поведение самих отдыхающих.

«Современные системы оповещения и мониторинга могут помочь в обнаружении акул, но личная осторожность и знание правил поведения остаются ключевыми факторами безопасности», – резюмировал Сергей Толкачев.

Специалисты напоминают: соблюдение элементарных мер предосторожности позволяет свести вероятность опасной встречи к минимуму и сделать отдых на море максимально безопасным.