Туристов начнут предупреждать о рисках за рубежом

Минэкономразвития предлагает расширить функционал системы «Электронная путевка», в которой содержится полная информация о турпродукте. Согласно опубликованному проекту постановления правительства, туристы, зарегистрированные на портале «Госуслуги», будут получать уведомления не только о заключении или изменении договора с туроператором, но и об угрозах безопасности в стране временного пребывания. При этом от сервиса можно будет отказаться через личный кабинет.

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Главная практическая польза нововведения заключается в информировании о рисках во время зарубежных поездок. В условиях нестабильной геополитической обстановки ситуация в популярных у россиян странах может меняться достаточно быстро. МИД РФ регулярно выпускает рекомендации и предупреждения для путешественников. Сейчас подобную информацию туристам приходится отслеживать самостоятельно – через сайты госорганов, СМИ или сообщения туроператоров. После интеграции с «Госуслугами» уведомления будут поступать напрямую пользователю.

Еще одна полезная функция касается контроля за самой поездкой. Турист сможет получать уведомления о заключении или изменении договора с туроператором или турагентом. Это позволит быстрее выявлять возможные ошибки в документах или изменения параметров тура.

Основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов отметил, что речь идет не столько о развитии самой «Электронной путевки», сколько о продолжении общего курса на цифровизацию государственных сервисов.

« Эта концепция завязывает на портал «Госуслуг» все уведомления, имеющие источником государственные информационные системы для граждан», – пояснил эксперт TourDom.ru.

По его словам, аналогичный подход в перспективе может быть распространен и на другие государственные цифровые сервисы:

«Я полагаю, что следующим шагом и мессенджер МАКС тоже точно так же будут подключать».

Эксперт напомнил, что возможность такого информирования предполагалась в системе изначально. Нынешние же поправки необходимы прежде всего для нормативного оформления интеграции и технических доработок, которые потребуют участия Минцифры. «Я думаю, что осенью они это сделают», – предположил Георгий Мохов.

Ранее мы написали, что около половины средств размещения в России уже получили техническую возможность оформлять заселение через цифровой идентификатор в мессенджере МАКС.