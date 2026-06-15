Как собрать чемодан в отпуск

Сбор чемодана перед отпуском кажется простой задачей, пока на стойке регистрации не выясняется, что сумка тяжелее нормы, ручная кладь не помещается в калибратор, а часть вещей нельзя брать в салон самолета. Чтобы не переплатить за лишний багаж в аэропорту и не выбрасывать вещи на досмотре, нужно заранее проверить правила авиакомпании, правильно распределить вещи между чемоданом и ручной кладью и взять только то, что действительно понадобится в поездке.

Кратко

Перед сборами нужно проверить тариф: багаж может быть не включен в стоимость билета.

Нормы ручной клади - вес, габариты, количество мест - различаются у разных перевозчиков.

Чемодан лучше взвесить дома, а габариты измерять вместе с колесами, ручками и наружными карманами.

Жидкости в ручной клади разрешены в емкостях до 100 мл.

Пауэрбанки емкостью до 100 Вт·ч можно брать в салон, от 100 до 160 Вт·ч - только с разрешения авиакомпании, свыше 160 Вт·ч - запрещены полностью.

Документы, деньги, лекарства и ценные вещи лучше брать в салон.

Ножницы, ножи, штопоры, инструменты нужно сдавать в багаж.

Чтобы не переплатить, багаж выгоднее оформлять заранее через интернет.

Для отпуска на 7-10 дней чаще всего достаточно капсульного набора одежды и двух пар обуви.

С чего начать сбор чемодана

Начинать нужно не со списка вещей, а с проверки билета, тарифа, погоды, длительности поездки и правил авиакомпании.

Проверьте, включен ли багаж в стоимость билета. У некоторых перевозчиков базовый тариф предполагает только ручную кладь;

Уточните нормы для ручной клади: допустимый вес (чаще всего до 10 кг), максимальные размеры (например, 55x40x20 см);

Изучите прогноз погоды в месте отдыха;

Заранее определите, что отправить в багаж, а что взять в салон.

Как не переплатить за багаж

Главный способ сэкономить - заранее проверить тариф и, если требуется, оплатить багаж онлайн. Доплата за перевес или дополнительное место в аэропорту обычно обходится дороже.

Проверьте тариф до поездки

Прежде чем начинать собирать чемодан, внимательно изучите, что именно входит в ваш тариф. От этого зависит, придется ли вам доплачивать за багаж.

Тариф может включать только ручную кладь. В таком случае чемодан придется сдавать за отдельную плату.

Багаж часто продается как дополнительная опция, особенно у бюджетных авиакомпаний. У лоукостеров нормы провоза, как правило, жестче, а цена на стойке регистрации заметно выше, чем при онлайн-покупке.

На чартерных и международных рейсах условия также могут отличаться от стандартных. Например, на некоторых чартерных направлениях багаж может быть уже включен, но с ограничениями по весу.

Взвесьте чемодан дома

Используйте напольные весы или специальные багажные весы с крюком (безмены).

Оставляйте запас 1-2 кг для сувениров и покупок на месте.

Помните, что домашние весы могут давать погрешность до 0,5-1 кг.

Докупите багаж заранее

Оплатите провоз багажа заранее - чем раньше, тем дешевле. Онлайн-оформление почти всегда выгоднее оплаты на стойке. Выгоднее всего покупать багаж более чем за 3 суток до вылета.

Выбирайте именно тот вес и то количество мест, которые вам нужны.

Не рассчитывайте, что "немного перевеса простят". Большинство авиакомпаний строго следят за соблюдением норм.

Не берите вещи "на всякий случай"

Лишняя обувь и тяжелая косметичка - основная причина перевеса.

Ограничьтесь двумя‑тремя парами обуви: в одной лететь, остальные - по погоде и активности.

Перелейте базовые жидкие средства в мини-контейнеры до 100 мл, а от громоздких флаконов откажитесь.

Собирайте одежду комплектами, которые легко комбинируются.

Самую тяжелую одежду (джинсы, свитер, кроссовки) надевайте на себя в дорогу.

Что взять в отпуск: базовый список вещей

Базовый набор зависит от страны, сезона и формата отдыха. Документы, деньги, лекарства, зарядные устройства и средства гигиены нужны почти всегда.

Документы и деньги

Документы и деньги - первое, что нужно проверить перед выходом из дома. От них зависит, попадете ли вы на рейс, заселитесь ли в отель и сможете ли оплачивать покупки. Вот полный список того, без чего не стоит выезжать.

Паспорт (внутренний и заграничный)

Билеты (электронные или распечатанные)

Подтверждение брони отеля

Медицинская страховка

Водительское удостоверение (если планируете арендовать автомобиль)

Банковские карты (две-три от разных банков)

Наличные деньги (немного местной валюты или доллары, евро)

Копии документов в телефоне и облачном хранилище

Одежда

Лучше, чтобы большую часть одежды в чемодане составляли легко сочетаемые между собой вещи. Примерный список:

Футболки или рубашки - 3-4 штуки

Низ - двое брюк, двое шорт или юбка

Белье и носки

Одежда для сна

Легкая верхняя одежда (ветровка или кардиган)

Для пляжа или бассейна - купальник/плавки

На случай прохлады - свитер или толстовка

Для выхода - один комплект (платье, рубашка с брюками или блузка с юбкой)

Обувь

Обувь тяжелая и громоздкая, поэтому берите только необходимое. Обычно хватает двух пар, третью добавляйте по ситуации.

Для прогулок - кеды, кроссовки, мокасины

Для пляжа - сланцы

Дополнительная пара (если нужна) - легкие туфли для вечера, непромокаемая обувь или просто запасная

Гигиена и косметика

Средства гигиены лучше брать в дорожном формате. Минимальный набор, который подходит для большинства поездок:

Зубная щетка и паста

Расческа

Дезодорант

Шампунь и гель для душа в дорожных флаконах

Солнцезащитный крем

Влажные салфетки

Бритвенные принадлежности

Минимальный набор косметики.

Техника

Техника делает отпуск комфортнее: с ней можно слушать музыку, читать, не потеряться в незнакомом городе и оставаться на связи. Много брать не нужно - вот что действительно может пригодиться.

Мобильный телефон

Зарядное устройство и пауэрбанк

Наушники

Переходник для розетки

Электронная книга или планшет

Один универсальный кабель с несколькими разъемами

Аптечка

Лекарства лучше собирать дома, а не искать в незнакомом месте. Вот базовая аптечка, которая выручает в большинстве ситуаций - от головной боли до мелких травм.

Лекарства, назначенные врачом

Обезболивающее (ибупрофен, парацетамол)

Противоаллергическое средство

Препарат от расстройства желудка

Пластыри

Антисептик

Средство от ожогов (пантенол)

Репеллент (при необходимости).

Что положить в ручную кладь

Положите вещи, без которых не обойтись в случае задержки рейса или потери багажа.

Документы, деньги, банковские карты

Телефон, зарядное устройство, пауэрбанк

Лекарства на время полета и на первые дни поездки

Ценные вещи (украшения, дорогая техника)

Ключи, очки, линзы

Минимальная косметика (флаконы до 100 мл)

Сменное белье, футболка, кофта

Детское питание и вещи для ребенка

Что нельзя брать в ручную кладь

В салон самолета запрещено проносить:

Жидкости в емкостях объемом более 100 мл (даже если флакон заполнен не полностью). Общий объем всех жидкостей в ручной клади - не более 1 литра.

Острые и колюще-режущие предметы: штопоры, вилки, спицы, ножи.

Оружие и его имитации.

Инструменты: отвертки, молотки, плоскогубцы.

Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, газы.

Пауэрбанки мощностью более 160 Вт·ч. Устройства мощностью от 100 до 160 Вт·ч - только с разрешения авиакомпании.

Перцовые баллончики.

Ртутные приборы.

Важно: правила могут различаться в зависимости от авиакомпании и страны назначения. Уточняйте актуальные требования на сайте перевозчика.

Жидкости в ручной клади: что важно знать

Большинство жидкостей, гелей и аэрозолей разрешены только в емкостях до 100 мл. Общий объем - не более 1 литра на человека. Все флаконы должны помещаться в один прозрачный закрываемый пакет.

Что считается жидкостью:

вода и напитки

шампунь, гель для душа

крем, лосьон, масло

духи

зубная паста

спреи (лак для волос, дезодорант)

жидкие лекарства (сиропы)

йогурты, соусы, мед, варенье, мягкие сыры

Важные нюансы:

Значение имеет объем самой емкости, а не фактический остаток жидкости. Флакон на 200 мл, заполненный наполовину, не пропустят.

Лекарства и детское питание могут перевозиться в большем объеме, если необходимо в полете. Об этом нужно предупредить сотрудника на досмотре.

На международных рейсах проверяйте правила аэропорта вылета и страны назначения - они могут отличаться.

Пауэрбанк, ноутбук и техника в самолете

Пауэрбанки и запасные литиевые аккумуляторы разрешено перевозить только в ручной клади. Сдавать их в багаж запрещено.

Пауэрбанк - только в салон. Устройства емкостью до 100 Вт·ч допускаются без ограничений, от 100 до 160 Вт·ч - только с разрешения авиакомпании, свыше 160 Вт·ч - запрещены.

Ноутбук, планшет, камера - лучше убрать в ручную кладь из-за риска повреждения в багажном отсеке.

Зарядные устройства и кабели - можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже.

Почему нельзя сдавать запасные батареи в чемодан? Литий-ионные аккумуляторы при повреждении или перегреве могут самовоспламениться. В багажном отсеке пожар останется незамеченным, в салоне - смогут потушить.

"Смарт-чемодан" с батареей - если аккумулятор несъемный, такой чемодан часто не принимают к перевозке ни в багаж, ни в салон. Выбирайте модели с извлекаемой батареей.

Лекарства в ручной клади и багаже

Лекарства первой необходимости лучше держать при себе. Для рецептурных препаратов, сильнодействующих средств и международных поездок стоит взять рецепт или справку.

Таблетки, капсулы - кладите в ручную кладь.

Жидкие лекарства (сиропы) объемом более 100 мл можно взять в салон, если они нужны во время полета. Предупредите сотрудника на досмотре.

Все лекарства лучше перевозить в оригинальной упаковке, не россыпью.

Перед поездкой за границу проверьте, разрешены ли ваши препараты в стране назначения.

Чем отличаются ручная кладь, личные вещи и багаж

Ручная кладь - это основная сумка или небольшой чемодан, который вы берете в салон. Личные вещи - отдельные предметы сверх нормы, если они разрешены правилами авиакомпании. Багаж - вещи, которые сдают на стойке регистрации и перевозят в багажном отсеке.

Ограничения авиакомпаний: почему нужно проверять правила перед вылетом

Единого размера ручной клади для всех авиакомпаний нет. Нормы зависят от перевозчика, тарифа, класса обслуживания, маршрута и типа рейса.

У крупных сетевых авиакомпаний нормы обычно мягче (вес ручной клади до 10 кг, габариты около 55x40x20 см).

Габариты ручной клади всегда считаются вместе с колесами, ручками и выступающими карманами.

Если сумка не входит в калибратор, ее могут отправить в багаж за дополнительную плату.

На рейсах с пересадками проверяйте правила всех перевозчиков - они могут не совпадать.

Таблица норм для основных авиакомпаний:

Как собрать чемодан на 7 дней

Для недельного отпуска не нужно брать по комплекту на каждый день. Достаточно вещей, которые сочетаются между собой.

Пример набора:

3-4 футболки или топа;

два предмета низа: брюки, шорты, юбка;

одна легкая куртка или кардиган;

один нарядный комплект для выхода;

один-два купальных комплекта;

белье и носки из расчета на каждый день плюс один запасной комплект;

две пары обуви;

минимальный набор косметики и аптечка.

Как правильно уложить вещи в чемодан

Тяжелые предметы размещайте у стенки чемодана, у колес. Это придает устойчивость и защищает более хрупкие вещи.

Обувь - в отдельных пакетах или пыльниках.

Одежду из трикотажа сворачивайте в плотные рулоны.

Косметику и жидкости поместите в герметичный пакет с застежкой. Даже в багаже это убережет другие вещи при случайном разливе.

Документы, деньги и ценные вещи - только в ручную кладь.

Оставляйте немного свободного места для сувениров и покупок.

Что лучше не брать в отпуск

Чтобы не перегружать чемодан, оставьте дома следующие вещи:

Третью и четвертую пару обуви.

Полноразмерные флаконы косметики и парфюмерии.

Тяжелые книги.

Больше двух пар джинсов.

Одежду "на всякий случай".

Фен и утюг (если они есть в отеле).

Полотенце (если предоставляет гостиница).

Дорогие украшения и ценные вещи без необходимости.

Что сделать перед выездом в аэропорт

Перед выходом из дома стоит еще раз проверить документы, взвесить багаж и убедиться, что в ручную кладь не попали запрещенные предметы.

Проверьте паспорт (срок действия, визу).

Откройте билет и освежите нормы багажа.

Взвесьте чемодан и измерьте ручную кладь.

Переложите жидкости более 100 мл в багаж.

Уберите из ручной клади ножницы, ножи, штопор.

Положите пауэрбанк в ручную кладь.

Документы и лекарства держите при себе.

Заложите 20-40 минут на досмотр.

Часто задаваемые вопросы

Что взять с собой в отпуск в первую очередь?

Документы (паспорт, билеты, страховку), деньги (карты и наличные), лекарства, телефон с зарядкой и пауэрбанк.

Как собрать чемодан, чтобы не было перевеса?

Взвесить чемодан дома, надеть тяжелую одежду в дорогу, собрать капсульный гардероб (3-4 верха, 2 низа), отказаться от лишнего.

Что можно брать в ручную кладь в самолете?

Документы, деньги, лекарства, пауэрбанк, зарядные устройства, ноутбук, сменное белье, теплую кофту, жидкости в емкостях до 100 мл в прозрачном пакете.

Сколько жидкости можно брать в ручную кладь?

Каждый флакон не более 100 мл, все они должны помещаться в один прозрачный пакет объемом до 1 литра на человека. Исключение - лекарства и детское питание, необходимые в полете.

Можно ли брать шампунь и гель для душа в самолет?

Да, если перелить их в дорожные флаконы объемом до 100 мл.

Можно ли брать пауэрбанк в самолет?

Да, только в ручную кладь. В багаже он запрещен правилами безопасности.

Можно ли сдавать пауэрбанк в багаж?

Нет. Все пауэрбанки и запасные литиевые аккумуляторы перевозятся исключительно в ручной клади.

Какие лекарства можно брать в ручную кладь?

Любые личные лекарства в оригинальной упаковке. Жидкие лекарства объемом более 100 мл - только при наличии рецепта или справки. Рецептурные и психотропные препараты - с документами.

Можно ли брать еду в самолет?

Да, твердую еду (бутерброды, печенье, фрукты, батончики). Жидкую еду (йогурт, суп, соусы) - только в емкостях до 100 мл.

Что нельзя брать в ручную кладь?

Жидкости в емкостях более 100 мл, ножи, ножницы, штопоры, инструменты, оружие, аэрозоли сверх нормы, опасные вещества.

Как узнать размер ручной клади у своей авиакомпании?

На официальном сайте перевозчика в разделе "Багаж" или "Правила перевозки", либо в электронном билете.

Что делать, если чемодан оказался тяжелее нормы?

Переложить часть вещей в ручную кладь (если есть запас по весу), надеть несколько вещей на себя, передать часть груза попутчику или оплатить перевес онлайн (если до вылета еще есть время).

Когда выгоднее докупать багаж?

Онлайн при покупке билета или после - чем раньше, тем дешевле. Максимальная скидка - при оплате более чем за 72 часа до вылета.

Можно ли объединить багаж с другим пассажиром?

Да, если вы летите по одному бронированию (общий код бронирования). У некоторых авиакомпаний разрешен суммированный вес. При разных бронированиях это невозможно.

Заключение

Чтобы собрать чемодан в отпуск и не переплатить за багаж, важно заранее проверить тариф, нормы авиакомпании и ограничения на ручную кладь.

Самые нужные и ценные вещи лучше держать при себе, жидкости в емкостях более 100 мл и острые предметы сдавать в багаж, а лишнюю одежду и обувь не брать "на всякий случай".

Чем точнее составлен список вещей и чем раньше проверены правила перевозчика, тем меньше риск доплатить в аэропорту или потерять время на досмотре.