В Роскачестве рассказали, как избежать мошенников при покупке тура

Эксперты советуют соблюдать "презумпцию недоверия" при покупке туров, чтобы избежать мошенников. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Важно соблюдать "презумпцию недоверия" - несмотря на наличие у фирмы кол-центра и солидно выглядящих документов, это еще не гарантирует ее реальность. Важно изучить в поисковике актуальную информацию об организации и предлагаемом отеле. Также необходимо проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии в карточке фирмы и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки", - говорится в сообщении.

Покупать билеты необходимо только на официальных сайтах турагентств, желательно крупных и известных. Обязательно нужно внимательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания, например, через сервис whois. В случае если ресурс был создан несколько месяцев назад, велика вероятность, что он мошеннический, рассказали эксперты.

Кроме этого, не стоит приобретать билеты на тех сайтах, где предлагают оплатить тур переводом частному лицу. Насторожить также должно, если за тур сразу просят внести полную стоимость, например, обещая скидку, и давят на необходимость принять решение быстро.

В Роскачестве отметили, что злоумышленники пользуются типовыми схемами обмана при фишинговой продаже турпутевок. В частности, создают сайты, имитирующие страницы реальных туристических агентств и сайты по продаже билетов. При этом берутся похожие на реальные названия и дизайны, а реквизиты выдумываются или используются реквизиты у настоящих туристических фирм, как правило, уже прекративших деятельность.