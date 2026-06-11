Кипр прекратит работу визовых центров: что изменится для туристов

Тем, кто подал заявление на визу Кипра через визовые центры BLS International, нужно забрать свои паспорта. С 15 июня 2026 года обратиться за визой можно только лично в посольство или консульство. Туроператоры рассказали, что изменится для путешественников.

Кипр закрывает визовые центры

Посольство Кипра заявило о прекращении работы визовых центров в России. Прием заявлений через визовые центры BLS International прекратят с 13 июня 2026 года — с этой даты истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией.

Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня 2026 года, необходимо получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах.

Как теперь получить визу

С 15 июня 2026 года документы на визу будут приниматься в консульском отделе посольства в Москве, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Заявления должны подаваться лично. Вместе с заявлением необходимо представить оригиналы и копии всех требуемых документов. Для каждого, кто подает заявку, нужно подготовить отдельный комплект документов. Заявления должны быть поданы не позднее чем за 15 дней до даты предполагаемой поездки.

Что изменится для туристов

В посольстве Кипра уточнили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг. О сроках назначения нового сервисного партнера пока не сообщается.

Подача документов через посольство — временная мера, пока не выбран новый визовый партнер. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что для путешественников почти ничего не изменится.

Представитель Space Travel:

«Это стандартная история смены визового партнера. Скорее всего, в ближайшее время будет назначен новый оператор, и для туристов изменится только адрес подачи документов».

Однако на переходный период оформление виз станет менее удобным, поскольку подавать документы придется лично в консульствах. У туроператоров сейчас нет аккредитации для подачи документов на кипрские визы от имени клиентов, они могут только помогать с подготовкой документов.