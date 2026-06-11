Как получить бесплатный напиток при задержке рейса, если авиакомпания выделила 170 руб., на которые ничего невозможно купить в аэропорту? С таким вопросом в редакцию TourDom.ru обратилась туристка, чей рейс А4 7039 Санкт-Петербург – Тбилиси авиакомпании «Азимут» накануне был задержан. По плану он должен был отправиться в 19:50.

«Когда вылет перенесли на 2,5 часа, по громкой связи аэропорта Пулково объявили, что все пассажиры данного рейса могут подойти в два кафе для получения напитков. Мы подошли и в первое, и во второе, но там нас развернули».

Как объяснили туристам, авиакомпания выделила на расходы каждого человека 170 руб., но таких цен на напитки в данных кафе нет.

«Доплатить тоже невозможно. Вот такой сюр. Сказали, что авиакомпания в ценах не ориентируется. Судя по реакции сотрудников этих заведений, такое происходит уже не в первый раз».

В итоге туристы купили себе все самостоятельно. Попытки дозвониться до перевозчика не увенчались успехом. А сам рейс был задержан еще дольше – он вылетел в 01:50 с задержкой в 6 часов:

«По громкоговорителю потом еще объявили про горячее питание. Но мы уже даже не пошли спрашивать после первого неудачного опыта».

Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию «Азимут», предложив прокомментировать ситуацию.

Напомним, согласно действующим Федеральным авиационным правилам перевозчик в случае вынужденной задержки вылета обязан предоставить пассажирам через 2 часа напитки, а через 4 часа горячее питание. В дальнейшем они должны быть предложены повторно: в дневное время каждые 6 часов, а в ночное – через 8 часов. При этом в нормативно-правовом документе не прописаны суммы и подробности позиций, которыми нужно обеспечить клиентов.