Турагент объяснила, как сэкономить на отпуске

Турагент Оксана Иванишина заявила, что выгоднее всего планировать отпуск заранее, поскольку раннее бронирование позволяет выбрать подходящие отели, удобные даты и снизить расходы.

В беседе с изданием «Ямал 1» она отметила, что за несколько месяцев до поездки стоимость гостиницы иногда может быть на 30—40% ниже, чем перед вылетом. Такая же логика, по словам специалиста, действует и с авиабилетами: чем ближе дата отправления, тем выше цена.

Иванишина также посоветовала для экономии рассмотреть поездку только с ручной кладью и выбирать размещение не в центре курортного города, а в пригороде или небольшом посёлке. При этом одной из самых распространённых ошибок она назвала отпуск в июле или августе, когда туры обычно дорожают, а на популярных курортах может стоять изнуряющая жара.

По словам турагента, важно учитывать сезонность направлений: например, Мальдивы больше подходят для зимнего отдыха, а летом там ниже цены, но выше риск попасть в сезон дождей.

Иванишина добавила, что горящие туры действительно существуют, но рассчитывать только на них не стоит. Такие предложения подходят прежде всего тем, кто готов отправиться в путешествие почти сразу.

Ранее эксперт в сфере страхования Марина Меликьян заявила, что туристический страховой полис помогает своевременно получить медицинскую помощь в отпуске.