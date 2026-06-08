Турагент раскрыла главные секреты отпускного сезона

Ямальцы с наступлением лета начали активно планировать летний отдых. Самыми востребованными направлениями по-прежнему остаются Турция, Египет и Вьетнам, однако интерес северян постепенно смещается и в сторону новых маршрутов. О том, где предпочитают отдыхать ямальцы, когда выгоднее покупать туры и действительно ли существуют горящие путевки, изданию «Ямал 1» рассказала турагент Оксана Иванишина.

Где отдыхают ямальцы летом

По словам эксперта, традиционно лидерами по продажам остаются Турция и Египет. Также высоким спросом пользуется Вьетнам, особенно курорты Нячанг и Камрань. Среди российских направлений чаще всего выбирают Сочи, Крым и Абхазию.

В числе популярных зарубежных направлений также оказался Китай. После упрощения визового режима туристы все чаще рассматривают как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсионные поездки по материковой части страны.

Когда выгоднее покупать туры и как сэкономить

Турагент отметила, что выгоднее всего планировать отпуск заранее. По ее словам, раннее бронирование позволяет не только выбрать лучшие отели и удобные даты, но и существенно сэкономить. Иногда стоимость гостиницы за несколько месяцев до поездки может быть на 30–40 процентов ниже, чем непосредственно перед вылетом. Такая же ситуация складывается и с авиабилетами: чем ближе дата отправления, тем выше цена.

Сэкономить на отпуске можно несколькими способами. Один из них — отказаться от багажа и путешествовать только с ручной кладью. Также стоит рассмотреть размещение не в центре курортного города, а в пригороде или небольшом поселке.

Ошибки туристов и важные документы

Одной из самых распространенных ошибок турагент называет выбор неподходящего времени для отдыха. Многие стремятся взять отпуск в июле или августе, когда стоимость туров достигает максимума. При этом на популярных курортах в это время нередко устанавливается изнуряющая жара.

Не менее важно учитывать сезонность конкретных направлений. Например, Мальдивы считаются идеальным местом для зимнего отдыха. Летом цены там заметно ниже, однако возрастает риск попасть в сезон дождей.

При поездке за границу специалист рекомендует внимательно проверить документы. Главное — наличие действующего загранпаспорта. Если ребенок путешествует без родителей, потребуется нотариально заверенное согласие на выезд.

Новые направления и миф о горящих турах

Среди интересных направлений, которые набирают популярность, эксперт выделила страны СНГ, в частности Узбекистан с его историческими городами Ташкентом и Бухарой. Кроме того, растет интерес к Африке. Все больше туристов выбирают Танзанию, где можно совместить сафари, знакомство с дикой природой и отдых на побережье Индийского океана.

Отдельно Оксана Иванишина развеяла один из самых популярных мифов туристов — о горящих турах. По ее словам, такие предложения действительно существуют. Однако рассчитывать исключительно на них не стоит: подобные путевки подходят только тем, кто готов отправиться в путешествие практически сразу.

Как отметила эксперт, интерес ямальцев к путешествиям остается высоким. Северяне готовы открывать для себя новые страны и маршруты, а выбор направлений сегодня позволяет подобрать отдых практически на любой вкус и бюджет.

Ранее «Ямал 1» рассказал, сколько стоит отправить юных ямальцев в авиапутешествие без родителей.

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