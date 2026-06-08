Какие вирусы атакуют туристов и что положить в дорожную аптечку

Один погибший, десятки в тяжелом состоянии, а потенциальные переносчики инфекции уже разъехались по домам. Новые вирусы атакуют туристов в Европе, превращая круизные лайнеры в зоны карантина. Рассказываем, почему обычная летняя поездка может стать биологической ловушкой, и как себя обезопасить.

Летний сезон и пора отпусков – это не только время для отдыха, но и период повышенной вирусной активности. Массовое скопление людей, поездки и смена климата провоцируют вспышки инфекций. Сегодня, когда мир еще помнит уроки недавней глобальной угрозы коронавируса, эксперты призывают к особой бдительности, чтобы локальные инциденты не переросли в масштабную проблему.

В последние дни СМИ сообщают об активном распространении новой инфекции – хантавируса. Его вспышку зарегистрировали на круизном лайнере MV Hondius. Один из пассажиров скончался ещё на судне, несколько человек в тяжёлом состоянии. При этом, ещё до объявления карантина большая часть туристов успела покинуть лайнер и разъехаться.

Теперь медики разных стран ищут контактировавших с больными людей, пытаясь отследить возможные цепочки распространения инфекции. Новые случаи заражения уже есть.

Хантавирус поражает эндотелий (внутреннюю выстилку) кровеносных сосудов и провоцирует возникновение геморрагической лихорадки, сопровождающейся сильной интоксикацией.

– Вирусная интоксикация бьет по всем системам организма. Когда токсинов становится слишком много, запускается каскадная реакция: ухудшается работа почек и печени, нарушается водно-солевой баланс, а в случае с хантавирусом – поражаются кровеносные сосуды. Бороться с интоксикацией нужно с первых минут, – объясняет Марат Зиннатуллин, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Хантавирус от человека к человеку передаётся редко, его переносят грызуны. Но возможно заражение и через загрязнённую грызунами воду или пищу.

Впрочем, летом учащаются и случаи распространения других, не менее опасных, вирусных инфекций. Так, 13 мая в СМИ появилась информация о том, что во Франции пришлось изолировать пассажиров ещё одного судна – лайнера компании Ambassador Cruise Line. Один из пожилых пассажиров скончался, ещё у полусотни выявили симптомы норовируса – опасной инфекции, вызывающей острый гастроэнтерит.

Одним из частых и изматывающих симптомов этого заболевания является диарея. Как показывает практика, заражаются этим вирусом люди зачастую именно во время отпусков и туристических поездок.

Для дорожной аптечки необходимо средство – энтеросорбент максимально широкого спектра действия. В борьбе с вирусными проявлениями медики используют опыт, полученный во время пандемии COVID-19. При кишечной форме ковида врачи применяли сорбенты – так, например, полиметилсилоксана полигидрат (торговое название «Энтеросгель») был включён в клинические рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией Минздрава РФ.

– Энтеросгель, например, эффективно работает при диарейном синдроме любой этиологии, при различных ротавирусах в том числе. Он берет на себя самую тяжелую работу – связывает токсины и выводит их наружу, прекращая внутреннее отравление организма. – говорит Марат Зиннатулли.

Ситуация с хантавирусом и норовирусом в Европе – серьезный сигнал для всех, кто планирует летний отдых. В условиях, когда отследить все контакты зараженных туристов физически невозможно, главным барьером для новых эпидемий становится бдительность самих отдыхающих. Своевременное купирование первых симптомов кишечных расстройств с помощью проверенных средств, которые обязательно стоит взять с собой и немедленное обращение к врачу – это единственный способ защитить себя и не допустить превращения отпуска в начало новой пандемии.