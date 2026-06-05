Как турагенты оформляют договоры для клиентов «с улицы» и со «своими»

История Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации зарубежных поездок, заставила юристов вновь обратить внимание на практику, которая до сих пор встречается в турбизнесе. Речь идет о расчетах с клиентами без договора и переводах денег на банковские карты физических лиц.

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По словам руководителя компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Александра Байбородина, в деле Аташян часть платежей, по имеющейся информации, производилась без оформления договоров, а деньги перечислялись непосредственно на карту организатора поездок. При этом подобный подход остается достаточно распространенным не только среди самозваных организаторов туров, но и среди вполне реальных турфирм, особенно если речь идет о постоянных клиентах или знакомых.

«Вроде бы все уже прекрасно понимают, что это чревато не только блокировками карт и счетов. Тем не менее есть те, кто периодически так работает», — отмечает юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Сами турагенты не скрывают, что подобная практика встречается.

«Договор оформляем для тех, кто пришел “с улицы”, а со своими — через раз», — признаются участники рынка.

Другие объясняют переводы на карту техническими сложностями:

«Бывает, что клиент не может оплатить по ссылке или QR-коду, тогда принимаем деньги на карту».

При обсуждении истории Аташян высказывалось мнение, что подобные переводы можно трактовать как возврат долга или подарок. Однако, по словам экспертов, если между сторонами возникнет конфликт и будет возбуждено уголовное или гражданское дело, получателю средств придется самостоятельно доказывать такой характер платежей. Для этого потребуются подтверждающие документы — например, договор займа. В то же время туристы смогут представить переписку, из которой станет ясно, что деньги перечислялись именно в счет туристических услуг.

По мнению Александра Байбородина, отсутствие договора и официальной оплаты создает серьезные риски прежде всего для самого агента.

«В 99% случаев, когда возникает спор с клиентом, менее защищен тот, кто получил деньги», — подчеркивает эксперт.

В такой ситуации значительно сложнее доказать, что исполнителем услуг является туроператор, подтвердить согласование условий поездки и факт информирования туриста о существенных обстоятельствах тура. Кроме того, при отказе клиента от поездки могут возникнуть проблемы с удержанием фактически понесенных расходов.

Между тем многие участники рынка не видят особых сложностей в соблюдении формальностей. Если клиент приходит в офис, ему предлагают подписать бумажный договор, а при дистанционной продаже направляют ссылку для электронного подписания по электронной почте или через СМС.

«Есть туристы, которые работают с нами уже по 10–15 лет, но ни нам, ни им даже в голову не приходит оформлять заявку без договора», — рассказал директор екатеринбургского турагентства «Тревелмаркет».

Мария Чапиковская рекомендует турагентам изначально выстраивать отношения с клиентами в правовом поле и подчеркивать это в общении с туристами.

Напомним, бывшая сотрудница судебной системы, а затем художница Хатуна Аташян предлагала блогерам и другим клиентам поездки в зарубежные отели на условиях бартера: бесплатное размещение в обмен на рекламу объекта, при этом оплатить требовалось только перелет и услуги сопровождающих. После получения денег организатор переставала выходить на связь.

Накануне Хатуна Аташян признала вину и начала возмещать ущерб потерпевшим. В СМИ сообщалось, что общая сумма претензий может достигать 50 млн руб., однако адвокат обвиняемой пока говорит лишь о трех эпизодах на сумму около 600 тыс. руб.