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Турэксперт Ансталь: На шведском столе лучше отказываться от салатов и

Российская Газета

Для того, чтобы отдых по системе "все включено" не закончился отравлением, нужно отказаться от некоторых блюд на шведском столе. Об этом рассказала турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

От каких блюд на шведском столе туристам лучше отказаться
© Global Look Press

Главная опасность - это скоропортящиеся продукты. В первую очередь стоит отказаться от салатов (особенно если они заправлены соусами) и йогуртов, сказала эксперт в беседе с Life.ru.

"Часто не рекомендуют брать овощи, например помидоры или огурцы, даже в ненарезанном виде. Если их брать, то нужно мыть. В принципе, лучше, конечно, брать изделия, которые подвергались термической обработке", - подчеркнула Ансталь.

Также при выборе отеля необходимо обязательно изучать отзывы именно по питанию, поскольку это является одним из основных критериев, добавила она.

Кроме того, собеседница издания посоветовала заранее узнать, как в отеле организован шведский стол. Бывает так, что выбор блюд большой, однако есть нечего - либо ассортимент однообразен, либо сами продукты некачественные.