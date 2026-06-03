Что делать, если турагентство не возвращает деньги за тур

После публикации TourDom.ru о ситуации с казанским турагентством «Белка летяга», клиенты которого жалуются на проблемы с возвратом денег за несостоявшиеся туры, в редакцию поступают вопросы от туристов: как защитить себя в подобной ситуации?

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Юристы рекомендуют начать с фиксации всех доказательств: договора, кассовых чеков, банковских выписок, переписки с представителями компании и любых обещаний о возврате средств. После этого необходимо направить турагентству письменную досудебную претензию. Если ответа нет или деньги не возвращают, следующим шагом становится обращение в суд.

Как отметил основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, в таких случаях важно не ограничиваться только судебным иском: если турагентство не возвращает деньги и не предоставляет услуги, стоит одновременно подавать заявление в полицию.

«В ходе разбирательства суд устанавливает, кто именно несет ответственность. Если турагент забронировал тур или туруслуги у туроператора, претензии могут быть предъявлены туроператору, если заявка не была заведена или не была оплачена, деньги будут взысканы с самого турагента», – говорит юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

Специалисты обращают внимание: при подозрении, что компания изначально не собиралась исполнять обязательства, важно сразу обращаться в правоохранительные органы и подавать индивидуальные заявления. Это позволит зафиксировать ущерб каждого заявителя и повысить шансы на успешное расследование и возмещение потерь.