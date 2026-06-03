Юрист объяснил, как зафиксировать кражу в зарубежном отеле

Юрист Дмитрий Бухарин заявил, что после кражи вещей в зарубежном отеле туристу важно зафиксировать происшествие ещё до выезда из гостиницы.

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В беседе с «Краснодарскими известиями» он посоветовал подать письменную претензию администрации отеля, потребовать вызова полиции и оформления протокола. Если до отъезда остаётся мало времени, заявление могут принять по телефону, но туристу нужно получить номер обращения или копию документа.

«В данном случае главное значение имеет незамедлительная фиксация факта кражи до выезда из отеля», — отметил Бухарин.

По словам юриста, если персонал гостиницы не помогает, стоит самостоятельно зафиксировать обстановку: снять на видео сейф, дверные замки и другие детали, которые могут иметь значение при дальнейшем разбирательстве. Также необходимо связаться со страховой компанией и представителем туроператора.

Бухарин добавил, что банковские карты при обнаружении пропажи нужно сразу заблокировать через мобильное приложение. Ценные вещи он посоветовал не оставлять вне сейфа, а их наличие при заселении и перед выездом фиксировать с помощью фото или видео.

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