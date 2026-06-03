Туристам предлагают слетать на Хайнань в два раза дешевле

Туристам предлагают вдвое дешевле обычного улететь на остров Хайнань прямым рейсом «Аэрофлота». Такой шанс есть у отдыхающих из Уфы. Билеты на завтрашний рейс доступны за 15,2 тыс., в стоимость уже включен багаж. Вылет Airbus A330 намечен на 16:10.

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Для сравнения: занять кресло нацперевозчика в любые соседние даты – а летает он на этом направлении дважды в неделю – удастся, заплатив вдвое дороже – за 28,7 тыс. И это только с ручной кладью. За чемодан придется доплатить еще 6,9 тыс.

Стыковочные варианты на этом маршруте не только сильно удлиняют время в пути – практически до суток, но и не дают возможности сэкономить. Такие one way с багажом c пересадкой в Москве или Казани обойдутся минимум в 45–50 тыс.

В обратную сторону билеты стоят несколько дороже. Однако самый дешевый round trip получится взять у тех, кому хватит одной недели пляжного отдыха в Китае. Причем он предлагается на прямых рейсах нацперевозчика. 4–11 июня можно слетать за 56 тыс. И лучше ограничиться ручной кладью – с багажом будет почти наполовину дороже – 71,8 тыс.

Предложения были актуальны в 19:00 мск.