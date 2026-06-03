Эксперт ответил, что нужно сделать перед поездкой за рубеж

Эксперт в сфере страхования Марина Меликьян заявила, что туристический страховой полис помогает своевременно получить медицинскую помощь в отпуске.

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В беседе с NEWS.ru она объяснила, что за границей самостоятельный визит к врачу при острых состояниях может стоить очень дорого. Чаще всего туристы обращаются с болезнями ЖКТ, травмами, порезами от кораллов и укусами рыб.

«Страховка позволяет своевременно оказать туристу помощь и не допустить развития болезни», — пояснила Меликьян.

Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что родители при выборе детского лагеря всё чаще обращают внимание на безопасность, логистику и близость к дому.