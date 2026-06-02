В Пулково посоветовали выезжать в аэропорт заранее

Пулково попросил пассажиров заблаговременно выезжать в аэропорт в ближайшие дни. Причина – проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня. В этот период в городе возможны пробки.

В пресс-службе Пулково советуют пассажирам и встречающим закладывать на дорогу в аэропорт час-полтора дополнительного времени. В качестве альтернативы личному авто рекомендуется воспользоваться такси или метро с пересадкой на наземный общественный транспорт. Так, от станции «Московская» до авиагавани курсируют автобусы № 39 и № 39Э, а от «Проспекта Ветеранов» – маршрут № 82Э.

Кроме того, перед поездкой стоит проверить дорожную обстановку с помощью навигационных сервисов и не откладывать сборы на последний момент.

В воздушной гавани напомнили, что регистрация на внутренние рейсы закрывается за 40 минут до отправления, а на международные – за 1 час. Пассажирам рекомендуют заранее рассчитывать время, чтобы без спешки пройти все предполетные формальности.

Авиаперевозчики также начали информировать клиентов о необходимости учитывать возможные заминки с транспортом в дни проведения форума.

Отметим, что сегодня Пулково несколько часов работал с ограничениями из-за «ковра». Данный фактор путешественникам также не стоит игнорировать при планировании вылета из петербургского аэропорта.