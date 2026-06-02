Как действовать, если вас обокрали в последний день отпуска за рубежом

При краже в последний день отпуска за рубежом необходимо вызвать полицию и написать заявление, а также обратиться в администрацию отеля и указать, какая сумма или какие вещи пропали. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Ранее в Сети появилась информация, что на Мальдивах произошла серия краж у российских туристов. Причем инциденты происходили в последний день их пребывания в стране, чтобы россияне не успели обратиться в полицию.

Мохов отметил, что кражи действительно могут происходить – вещи могут пропадать даже из сейфов. Полицию, как правило, вызывает администрация отеля, она также берет показания горничных и просматривает записи видеокамер. Обычно гостиницы стараются защитить свою репутацию, поэтому оказывают содействие, чтобы найти злоумышленника.

"В нашей практике были случаи, когда ловили людей, и это не всегда были сотрудники гостиницы: иногда это оказывались постояльцы, которые проникали в соседние номера через балконы. Также бывают так называемые "залетные воры", которые специально проникают в гостиницы", – отметил эксперт.

Он добавил, что подобные вопросы решаются только в ходе уголовного следствия и вернуть пропажу другим способом нельзя. Если не получается решить вопрос своими силами, а россиянину причиняется вред и дело доходит до конфликта, могут подключиться консульские службы. Однако быстро такие ситуации не решаются, поэтому, если кража происходит в последний день, остается только написать заявление и дистанционно узнавать, как продвигается расследование.

По словам Мохова, полиция в курортных странах часто расследует такие происшествия неохотно, но найти время для того, чтобы сходить к правоохранителям, все равно стоит – бывали случаи, когда о завершении расследования сообщали через полгода после инцидента.

"Обязательно нужно брать контакты полицейского управления: электронную почту, телефон, а потом звонить. Можно подключить местных адвокатов, опять же через консульские службы, возможно, поможет туроператор или организатор путешествия", – подчеркнул вице-президент РСТ.

При этом защититься от кражи может быть достаточно сложно, поскольку во время отдыха многие расслабляются и могут оставлять вещи на видных местах. Эксперт посоветовал не брать с собой дорогие украшения и большие суммы, не хранить их в одном месте, а также не оставлять открытыми балконы, двери и окна. При этом "профессиональных воров" не остановят банальные средства защиты вроде чемодана с замком.

Дорогие украшения и крупные суммы можно под опись и акт отдать на хранение на ресепшен, поскольку у отелей есть специальные сейфы для таких вещей, и в этом случае гостиница несет ответственность за сохранность вещей. Если же деньги пропали из сейфа в номере, то практически невозможно доказать, какая именно сумма там была.

"Присутствие самого человека на курорте увеличивает шансы, если он в состоянии объясняться с органами власти, несмотря на языковой барьер. Но если сразу по горячим следам ничего не выяснили, не сняли показания, не просмотрели камеры, по прошествии двух-трех дней шансы практически нулевые", – заключил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что россияне могут вернуть денежные средства за путевку и добиться расторжения договора с туроператором или турагентом, если в месте планируемого отдыха появятся угрожающие здоровью, жизни или имуществу человека обстоятельства. В частности, поводом для расторжения договора может быть невозможность поехать на отдых по независящем от туриста обстоятельствам.