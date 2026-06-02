Турбизнес задумался о том, как защититься от злоупотреблений со стороны клиентов

История с омичкой, отсудившей у туроператора «Кристал Бэй Евразия» более 340 тыс. руб. за то, что сотрудники авиакомпании VietJetAir не пустили ее на борт из-за позднего срока беременности, вновь подняла вопрос о правовых механизмах защиты бизнеса от злоупотреблений со стороны клиентов.

Напомним, тур во Вьетнам был оформлен через агентство «Алекс-Тур», сотрудничающее с ООО «Кристал Бэй Евразия». В офис пришел муж туристки, который принес паспорт супруги, но не обмолвился о ее положении. Саму женщину никто не видел, сообщили TourDom.ru представители туроператора. В аэропорт она приехала на 32-й неделе беременности. Поскольку правила авиакомпания VietJet Air запрещают перевозку беременных на таком сроке, в посадке в самолет ей отказали. Супруг предъявил иск и турагенту, или туроператору. В итоге семья, заплатившая за поездку 120 тыс. руб., получила более 340 тыс.

Ключевым фактором для суда стало то, что агент не предупредил клиента об особых условиях перелетов для беременных, выдав лишь памятку с советами о личной безопасности и хранении вещей. При этом у туроператора имелся многостраничный документ с правилами перевозки беременных, но туристам его не дали.

В ходе разбирательства муж признал, что при заключении договора не сообщил агенту о положении жены, однако суд счел этот факт незначительным, а то, что ему не предоставили информацию об условиях перевозки таких женщин, – существенным нарушением со стороны ответчика.

Представители турбизнеса опасаются, что подобные прецеденты могут стать массовыми:

«А если каждая вторая начнет так делать?» «Покупаешь тур за год, не будучи беременной, а потом едешь в аэропорт на девятом месяце и всех делаешь виноватыми, что на борт не пустили», – комментируют ситуацию в телеграм-канале «Крыша ТурДома», отмечая, что защититься от таких клиентов сложно.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская подчеркивает, что правоотношения предполагают добросовестность сторон:

«Предугадать абсолютно все нюансы, связанные со здоровьем или иными ограничениями невозможно, если сам турист не сообщил о наличии этих обстоятельств».

Она также напомнила, что авиабилет – это прямой договор между пассажиром и перевозчиком, и никто не мешал туристам уточнить правила авиакомпании самостоятельно.

«Решение суда сложно назвать справедливым: на турфирму фактически возложили ответственность за то, что супруг туристки скрыл важную информацию, влияющую на возможность оказания услуг», – говорит Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”».

По мнению эксперта, минимизировать подобные риски можно за счет детальной проработки документов. Чем больше нюансов и предупреждений будет учтено в памятках и договорах, тем ниже вероятность попасть в аналогичную ситуацию.

Он предлагает внести в документы, например, такую формулировку:

«Заказчик обязан при заключении договора письменно сообщить информацию об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг».

И указать, что к таким обстоятельствам могут относиться различного рода заболевания и связанные с ними медицинские противопоказания, а также беременность.