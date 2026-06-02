Как при выборе турагента не попасться на удочку мошенника

В последнее время появилось множество мошеннических схем и недобросовестных турагентов в интернете, которые способны вести диалог неделями и даже месяцами, чтобы войти в доверие. Как не попасть на их удочку, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

© Российская Газета

Чтобы обезопасить себя, эксперт советует проверять турагента по нескольким ключевым пунктам. В частности, он напоминает: настоящий турагент никогда не попросит оплату переводом на свою личную карту, на свой банковский счет или по номеру телефона.

"Оплата производится только на счет туроператора или по QR-коду. При переходе к оплате всегда видно наименование платежа и организацию - это туроператор. Эти данные можно сравнить с официальными источниками", - пояснил он RT.

И продолжил: турагент никогда не возьмет предоплату без договора.

"Сначала вы подписываете договор через смс-код от туроператора или на официальном портале. Только потом - оплата", - уточнил он.

В договоре должны быть прописаны юрадрес туроператора, данные туроператора и турагента, которые можно перепроверить в открытом доступе. Также честный турагент всегда может зафиксировать цену на какое-то время. Если потребителя торопят и давят на него - это манипуляция.

Эксперт советует обращать внимание на время создания страницы или канала турагента и частоту выкладывания постов.