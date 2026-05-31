В самолеты начнут пускать без паспорта и посадочного талона

С 1 июня пассажиры шаттлов, летающих между Москвой и Санкт-Петербургом, получат возможность проходить предполетные процедуры по биометрии. Предполагается, что это сократит процесс на 25–30%.

Воспользоваться сервисом могут граждане РФ старше 18 лет, предварительно подтвердившие свои биометрические данные.

Что нужно делать? Зайти в раздел «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота»: если услуга для рейса доступна, в разделе появится плашка с предложением подключить биометрию. В этом случае надо нажать кнопку «Подключить» и перейти в приложение «Госуслуги», чтобы подписать согласие на использование биометрии. После этого вернуться в управление бронированием – если все прошло успешно, там появится соответствующее уведомление, аналогичное подтверждение придет на электронную почту (в случае неудачи на e-mail пришлют сообщение с причиной отказа, можно будет попытаться пройти процедуру повторно).

В аэропорту предстоит еще несколько этапов. Во-первых, нужно будет зарегистрироваться на рейс по биометрии на стойках «Аэрофлот ШАТТЛ»: № 350–354 в Шереметьево или № 27–32 в Пулково. Потом пройти в зону вылета через специальный турникет (он находится рядом с обычным). На борт такие пассажиры тоже будут попадать через отдельные «ворота» (оборудованы на выходах № 101–104 в Шереметьево и № 1–18 в Пулково).

Нацперевозчик предупреждает: сервис доступен в пилотном режиме, и только в том случае, если в бронировании указан один человек.

Важное замечание: пассажир сам выбирает способ прохождения контроля: традиционную проверку документов или использование биометрической идентификации. Но вместе с тем при прохождении зоны транспортной безопасности все равно потребуется паспорт.