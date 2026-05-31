Путешествуем с детьми: как сократить семейные расходы на транспорт

В преддверии летнего сезона мы решили напомнить туристам с детьми, какими льготами на транспорте они могут воспользоваться в текущем году.

«Условия могут зависеть от возраста ребенка, маршрута, типа билета или региона. Поэтому перед поездкой важно заранее проверить правила у перевозчика, особенно если речь идет о скидках или региональных льготных проездных», – уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Но есть правила, действующие на территории всей России, о которых рассказали в Минтрансе. Так, в поездах дальнего следования дети от 5 до 10 лет получают скидку в 65% от тарифа, а малыши едут бесплатно, но без предоставления им места. Подросткам 10–18 лет предусмотрена продажа билетов за полцены на отдельных направлениях и типах вагонов.

Специальные тарифы установлены на скоростных поездах типа «Сапсан» и «Ласточка»: пассажиры младше 10 лет имеют 70%-ную скидку, 10–21 года – 25%.

Кроме того, на железной дороге проводят акцию для многодетных семей – дисконт 15% при приобретении всех мест в купе. В пригородных поездах бесплатный проезд разрешен ребятам до 7 лет.

На международных авиарейсах за место для малышей до 2 лет платят всего 10% от полной стоимости. На внутренних маршрутах такие путешественники летят бесплатно на руках у родителей, дети 2–12 лет могут рассчитывать на половину цены.

В общественном транспорте бесплатный проезд предусмотрен до 7 лет на городских и пригородных маршрутах, в междугородних автобусах – до 5 лет.

Есть льготы и для автотуристов, собирающихся в путешествие по платным дорогам. На трассах «Автодора» многодетные семьи получают скидку в 15% – акция действует до конца сентября.

