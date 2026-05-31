Что делать, если ваш багаж потеряли

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, что делать, если авиакомпания потеряла багаж, и можно ли получить компенсацию.

«При потере багажа пассажиру необходимо сразу после прилёта обратиться на стойку службы утерянного багажа или к представителю авиакомпании в аэропорту. Там оформляется акт, который подтверждает факт утраты или задержки багажа», — поделился он.

По его словам, без этого документа получить компенсацию будет невозможно.

«Согласно законодательству, перевозчик отвечает за утрату, недостачу или повреждение багажа после его принятия к перевозке и до выдачи пассажиру. Для международных рейсов действуют положения Монреальской конвенции 1999 года, ратифицированной Россией», — отметил он.

Документ устанавливает единые правила компенсации при задержке, повреждении или утрате багажа на международных рейсах, продолжил юрист.

«Максимальный размер ответственности перевозчика составляет 1288 специальных прав заимствования (SDR) на одного пассажира. По текущему курсу это примерно 150—170 тыс. рублей, однако итоговая сумма зависит от курса SDR на дату выплаты», — пояснил он.

На внутренних рейсах размер компенсации регулируется Воздушным кодексом России, добавил Хаминский.

«Если ценность багажа не была объявлена заранее, перевозчик обязан возместить ущерб в пределах стоимости утраченных вещей, но не более 600 рублей за каждый килограмм багажа. За утрату ручной клади компенсация выплачивается в размере фактической стоимости имущества, но не более 11 тыс. рублей», — уточнил он.

Если багаж не найден в течение 21 дня, он признается утраченным, после чего пассажир вправе требовать денежную компенсацию, подытожил специалист.

