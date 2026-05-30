Юрист напомнил, что некоторые лекарства нужно декларировать на таможне

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, в чём риски выезда с лекарствами за рубеж и как всё правильно оформить.

© РИА Новости

«Перед поездкой за рубеж рекомендуется заранее проверять правила ввоза лекарств в стране назначения и транзита. В ряде государств ограничения действуют даже в отношении препаратов, свободно продающихся в России», — поделился он.

По его словам, особое внимание стоит уделить лекарствам, содержащим психотропные, наркотические или сильнодействующие вещества.

«Такие лекарства необходимо перевозить только в оригинальной упаковке. И обязательно нужно иметь при себе рецепт или справку от врача, желательно на английском языке», — отметил он.

В документе должны быть указаны международное название препарата, дозировка и срок приёма, продолжил юрист.

«При выезде за границу такие лекарства рекомендуется декларировать, то есть надо проходить через «красный коридор», заполнять таможенную декларацию и предъявлять рецепт или назначение врача», — пояснил он.

На практике многие путешественники дополнительно берут с собой заверенную копию рецепта, а также чек и накладную из аптеки, подтверждающие законность покупки препарата, добавил Хаминский.

«Перевозчик также вправе устанавливать свои требования к транспортировке отдельных грузов, в том числе медицинских препаратов, поэтому перед вылетом рекомендуется уточнить ещё и правила конкретной авиакомпании», — уточнил он.

Специалист предупредил, что нарушение правил ввоза отдельных препаратов в некоторых странах может повлечь не только штраф, но и уголовную ответственность.

Ранее в Минздраве предложили запретить покупку лекарств без электронного рецепта.