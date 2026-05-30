Семь пунктов: на чем нельзя экономить при оформлении туристической страховки

Спрос на внутренний туризм увеличился на 15 процентов год к году, а интерес к странам Азии вырос более чем в два раза. Россияне стали чаще оформлять туристические страховки, однако многие выбирают их только по цене, не вникая в условия покрытия. Часто попытка сэкономить оборачивается серьезными расходами уже во время путешествия. О том, на чем можно и нельзя экономить при оформлении полиса и как избежать отказа в выплате, «Вечерней Москве» рассказала Екатерина Лукашова, директор вертикали страхования Банки.ру.

При выборе туристической страховки есть несколько параметров, на которых экономить рискованно.

Один из ключевых — сумма покрытия. Многие туристы выбирают минимальный лимит только ради визовых требований, однако в сложных ситуациях его часто бывает недостаточно. Особенно это актуально для стран с дорогой медициной или поездок, которые предполагают экстремальный отдых. Другой важный параметр — размер франшизы, то есть часть расходов, которую турист оплачивает самостоятельно при страховом случае. Такие полисы стоят дешевле, но имеют свои нюансы. Например, если франшиза составляет 100 долларов, то мелкие медицинские расходы турист оплачивает сам. Этот вариант может подойти для коротких поездок и спокойного отдыха, но для семей с детьми, длительных путешествий и активного туризма он повышает риск дополнительных расходов, — говорит эксперт.

Туристы нередко выбирают страховку только по стоимости, не изучая, какие случаи входят в покрытие. Базовые страховки часто не включают активный отдых, управление байком или обострение хронических заболеваний. Например, турист обращается за медицинской помощью после аварии на скутере в поездке, но страховая отказывает в компенсации, потому что управление мототранспортом не входило в покрытие полиса или у человека отсутствовали необходимые права. Перед покупкой страховки важно внимательно проверять список исключений и условия покрытия.

При этом сэкономить на полисе без потери защиты можно. Например, для спокойного городского отдыха не нужен расширенный пакет с экстремальными видами спорта. А тем, кто путешествует несколько раз в год, выгоднее оформлять страховку на год, а не под каждую поездку, — уточнила Лукашова.

Также следует сравнивать не только стоимость полиса, но и его наполнение. Страховки с одинаковой ценой могут сильно отличаться по условиям: иногда разница в несколько сотен рублей дает большее покрытие, отсутствие франшизы или защиту багажа и отмены поездки. Удобнее всего подбирать подходящий полис на финансовых маркетплейсах, где можно сразу сравнить условия, лимиты покрытия, исключения и дополнительные опции у разных страховых компаний.

Однако наличие полиса еще не гарантирует компенсацию. Речь идет о ситуациях, когда страховой случай формально не входит в покрытие. Чтобы избежать такого, важно заранее проверять условия страховки и при необходимости подключать дополнительные опции, — объяснила специалист.

Еще одна распространенная проблема — самостоятельное обращение в клинику без согласования со страховой компанией или ассистансом (сервисная компания страховщика). Многие туристы сразу оплачивают лечение самостоятельно, хотя условия большинства полисов требуют сначала связаться со страховой стороной. Именно ассистанс подбирает клинику и согласовывает лечение.

Сложности часто возникают и из-за документов. Отсутствие чеков, медицинских заключений или неправильно оформленные справки могут стать причиной отказа в выплате. Поэтому во время поездки важно сохранять все документы даже при небольших обращениях.

Экономить на туристической страховке можно только в тех параметрах, которые действительно не влияют на уровень защиты, заключила собеседница «ВМ».

