Юрист напомнил о правах туристов при отмене вылета

Ответственность за урегулирование любых форс-мажорных ситуаций с авиаперелетами за рубежом полностью возложена на туристические компании. Об этом в интервью профильному изданию «Ямал-Медиа» заявила тревел-эксперт и продюсер телеканала «National Geographic Channel» Алена Никольская. Она пояснила, что фирма обязана предоставить клиенту альтернативный авиарейс без взимания дополнительной платы или полностью возместить денежные средства за несостоявшуюся часть оплаченной поездки.

Специалист рекомендовала пострадавшим гражданам обязательно сохранять оригиналы всех проездных документов, договоров, посадочных талонов, а также чеков на вынужденное проживание в гостинице, питание и трансфер. Официальная претензия должна быть направлена поставщику услуг в течение 20 дней после завершения срока действия договора, а на ее рассмотрение организации отводится 10 дней.

В качестве экстренной меры поддержки застрявшие за границей люди могут круглосуточно обращаться на горячие линии Роспотребнадзора и ассоциации «Турпомощь», которая способна организовать эвакуацию за счет средств компенсационного фонда. Комментируя недавний инцидент с авиакомпанией «Air Ankara» и туроператором «Anex Tour» в Турции, эксперт назвала случившееся локальным коммерческим спором конкретных игроков рынка.

