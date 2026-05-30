Чартер vs обычный рейс: в чем разница и почему билеты такие дешевые

Многие про чартеры слышали, некоторые даже летали. Но не все понимают, в чем тут подвох. Канал «Яндекс Путешествий» разложил по полочкам простыми словами.

Что это вообще такое. Чартерный рейс — это когда не вы покупаете билет у авиакомпании, а туроператор арендует целый самолет. Ну, допустим, Pegas Touristik договаривается с Turkish Airlines: «Слышь, дай нам борт в Турцию на неделю». Авиакомпания дает, а оператор уже рассаживает своих туристов. Вот вам и чартер.

Регулярные рейсы летают круглый год по расписанию. Летом, зимой, в дождь и в снег — все равно. Хоть Москва — Владивосток, хоть Казань — Нижний Новгород. Чартеры же штука сезонная. Повезло вам с направлением вроде Болгарии или Египта — полетите. Не сезон — ищите другие варианты.

Теперь по делу, чем же чартер отличается от обычного рейса. Первое и главное — цена. Чартер почти всегда дешевле процентов на 30–50, а то и больше. И чем ближе вылет, тем билеты могут падать в цене. Это вам не регулярка, где перед вылетом ценник только растет. Правда, бывают исключения — дикие экзотические маршруты, там и чартер может кусаться.

Билеты на чартер, ребята, невозвратные. Передумали лететь — извините, деньги сгорели. Обменять или переоформить на другого человека можно, но за штраф — долларов 5–20. Если ошиблись в имени или фамилии, тоже не страшно, но опять же с небольшой доплатой.

Онлайн-регистрация почти всегда платная. И места в салоне выбрать бесплатно не выйдет — только за деньги на стойке в аэропорту. Такие дела.

Зато чартерные рейсы, как правило, прямые. Никаких тебе пересадок, как на обычных рейсах бывает. Плюс багаж входит в стоимость — до 23 кг. Животных тоже перевозить можно, главное уточнить условия: собачку или кошку весом до 8 кило с переноской обычно берут в салон.

А теперь про минусы, куда без них. Чартеры задерживают и переносят куда чаще, чем обычные рейсы. Могут аэропорт поменять, время сдвинуть на часы или даже дни. Но не отменяют — улетите в любом случае, просто не факт что вовремя. Если задержка больше четырех часов, в аэропорту обязаны накормить горячим.

Мили и бонусы не начисляются. И самолет выбрать не получится — какой борт дадут, на том и полетите. Информацию о перевозчике узнаете вообще перед самым вылетом. Бизнес-класс бывает не везде, но за доплату иногда можно отхватить места поудобнее.

Кормят или нет — зависит от авиакомпании. На коротких рейсах до трех часов только напитки. Если лететь часа четыре и больше, могут и горячее дать. Но твердой гарантии нет.

Где же покупать билеты на чартер. Просто так на сайте авиакомпании или в кассе вы их не найдете. Обычно они идут в нагрузку к туру — берете путевку, и билет прилагается. Но можно и отдельно отловить на специальных сервисах вроде Чабуки, Charter24, ClickAvia. Там ищете направление, дату и смотрите пометку «чартер».

Какие авиакомпании этим занимаются. Почти все: Аэрофлот, S7, «Уральские авиалинии», Utair и другие. А есть те, кто чаще крутится в чартерной тусовке — Azur Air, Pegas Fly, Red Wings, Royal Flight, I FLY.

И пара советов напоследок. Увидели «горящий тур» — почти наверняка это чартер. Купили такой билет — проверяйте почту и не игнорируйте звонки, могут в любой момент поменять время или аэропорт. При покупке вам пришлют не маршрутную квитанцию, а сертификат на перелет. Настоящий билет появится буквально за сутки до вылета. И до этого момента условия еще могут поменяться не один раз. Так что если вы человек пунктуальный и любите стабильность — чартер может немного потрепать нервы. Но если готовы сэкономить и отнестись к перелету как к приключению — почему бы и нет.

