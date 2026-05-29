Эксперт рассказал, когда выгоднее всего брать отпуск

Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние три года — в текущем году оно составит 65 рабочих дней. Эксперт по трудовому праву, член палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», когда лучше всего брать отпуск в летний период 2026 года.

По словам специалиста, отпуск всегда выгодно брать в том месяце, в котором больше всего рабочих дней. Таким месяцем этим летом является июль.

За отпуск выплачивают средний заработок, который ниже, чем заработная плата. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше сумма, которую потеряет сотрудник, когда уйдет в отпуск. Например, в январе мало рабочих дней, и каждый из них стоит очень дорого. С экономической точки зрения невыгодно брать отпуск в этом месяце, — пояснила Яковлева.

Эксперт добавила, что в этом году в июле 23 рабочих дня, поэтому один отпускной день будет стоить дороже, чем в июне и августе.

