Как действовать туристу при отмене рейса и тура

В связи с отменой рейсов авиакомпании Air Anka, о которой сообщает Росавиация, многие туристы столкнулись с необходимостью отмены или переноса туров. Туроператор Anex Tour, работавший с этим перевозчиком, предлагает клиентам на курортах бесплатное продление проживания, а для тех, кто еще не вылетел, — перенос дат или возврат средств.

Роспотребнадзор разъяснил гражданам алгоритм действий для возврата денег за отмененный тур. В первую очередь, туристу следует направить официальную претензию турагенту или туроператору. Если компания игнорирует запрос, отказывает в возврате или удерживает необоснованно большую сумму, следующим шагом является подача жалобы в Роспотребнадзор (через сайт ведомства или его территориальные органы).

Если и это не помогло, ведомство рекомендует обращаться в суд, пишет РИА Новости. В судебном порядке можно потребовать не только полную стоимость тура, но и дополнительные выплаты: штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя, неустойку и компенсацию морального вреда.

Кроме того, право на расторжение договора и возврат средств возникает у туриста, если в месте отдыха существует угроза жизни, здоровью или имуществу. Договор также может быть расторгнут при существенном ухудшении условий поездки, изменении ее сроков, резком росте транспортных тарифов или по другим объективным причинам, не зависящим от путешественника.

