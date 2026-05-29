Психолог Шпагина рассказала, как правильно подготовиться к отпуску

Для качественного отдыха нужно провести психологическую подготовку за две недели до отъезда. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По словам специалиста, перед отпуском необходимо заранее составить список рабочих дел.

— Разделите его на три категории: что можно закрыть за эту неделю, что можно передать коллегам, а что подождет до вашего возвращения, — отметила психолог.

Помимо этого, эксперт посоветовала ввести традиции, которые позволят снизить уровень тревоги и не отвлекаться на задачи в отпуске. Например, заканчивать дела с четким планом на завтра, не отвечать на рабочие вопросы после 18:00 и другое.

По словам Шпагиной, в последний рабочий день перед отпуском не нужно планировать ничего сложного. Психолог также посоветовала не брать с собой на отдых рабочие устройства (телефон, ноутбук или планшет), передает RT.

