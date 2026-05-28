Как правильно выбрать партнера для курортного романа

Россиянки признались, что не хотят заводить курортный роман с мужчиной, зарабатывающим меньше 300 тысяч рублей. Предпочитаемый размер дохода партнера во время романтических отношений на отдыхе раскрыл Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на ювелирную сеть «585 Золотой».

В источнике также говорится, что во время знакомства большинство россиянок обращают внимание на внешность (71 процент), стиль (63 процента) и внешние признаки хорошего достатка (48 процентов). Еще 33 процента считают важным хорошее чувство юмора человека, а 26 процентов доверяют интуиции в выборе партнера.

Кроме того, половина участниц опроса отметили, что выбирают спутника по наличию брендовых вещей и украшений в образе, а еще 42 процента исходят из ответов на вопросы про хобби. При этом напрямую вопросы о достатке задает только 71 процент. А 9 процентов просят у избранника скриншоты из банковского приложения и справку 2-НДФЛ.

Ранее россиянки назвали Турцию и Италию странами с самыми красивыми мужчинами. В пятерку лидеров также вошли испанцы, французы и жители ОАЭ.