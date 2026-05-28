Не бежать и не смотреть: правила выживания при встрече с шаровой молнией

Шаровые молнии стали причиной пожаров сразу в двух российских регионах - они повредили жилые дома в Архангельской области и Республике Коми. О том, как спастись от огненного шара, рассказал эксперт по выживанию и безопасности Данила Михайловский изданию life.ru.

© Российская Газета

По словам специалиста, шаровая молния действительно существует, хотя встречается не так часто, как обычная. Она представляет собой субстанцию, которая движется достаточно хаотично. Увидев нечто, зависшее в воздухе, эксперт рекомендует не совершать резких движений. Лучше всего медленно и аккуратно присесть вниз. Категорически нельзя тыкать в огненный шар, бросать в него предметы, бежать навстречу или пытаться рассматривать его поближе.

Что касается обычной грозовой молнии, Михайловский призвал учитывать базовые факторы, которые притягивают разряд. Молния всегда бьет по объекту, который возвышается на местности. Если человек идет по полю, начинается дождь и он оказывается самым высоким объектом, то вероятность того, что молния выберет именно его, очень велика.

Опасен и зонтик - металлическая антенна, которая также притягивает разряд. Если у человека при себе имеются металлические предметы, например карабины в горах, от них нужно срочно избавиться: положить в отдельную сумку или мешок и отнести подальше от лагеря на весь период, пока сохраняется угроза грозы.

В городской среде, как отметил эксперт, ситуация проще - люди защищены зданиями. Однако зонтик и здесь может сработать как антенна. В идеале во время грозы следует укрыться в доме, магазине или метро.

Кроме того, специалист добавил, что в некоторых рекомендациях указано: необходимо присесть и по возможности оторвать пятки от поверхности земли. Если есть такая возможность, лучше встать на что-нибудь деревянное. Хорошо, если на человеке резиновая обувь - галоши или сапоги. Это будет безопаснее, чем прямой контакт с поверхностью земли.