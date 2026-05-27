Подробное руководство для комфортного долгого перелета

Многочасовой перелет способен утомить даже тех, кто регулярно путешествует. Ограниченное пространство, сухой воздух, необходимость долго находиться в одном положении и смена часовых поясов нередко оставляют после дороги ощущение разбитости.

© РИА Новости

Однако большая часть неприятных ощущений связана не с самим перелетом, а с недостаточной подготовкой к нему. Если заранее продумать детали и соблюдать несколько правил во время путешествия, можно заметно снизить нагрузку на организм и прилететь в пункт назначения в хорошем самочувствии.

Выбирайте место в салоне с учетом своих привычек

Комфорт во время полета во многом зависит от того, где вы сидите. Тем, кто планирует поспать, обычно удобнее место у окна. Там можно опереться на стенку самолета, не отвлекаясь на соседей, которым нужно выйти в проход. Если же вы предпочитаете чаще вставать, разминаться и посещать туалет без лишних просьб к окружающим, стоит выбрать место у прохода.

Для чувствительных к тряске пассажиров подходят ряды возле крыла — в этой части самолета колебания ощущаются слабее. Тем, кто хочет быстрее покинуть салон после посадки и раньше получить питание во время обслуживания, можно обратить внимание на места ближе к носовой части самолета. Если есть возможность доплатить за увеличенное пространство для ног, такой вариант особенно оправдан на рейсах продолжительностью более 8 часов.

Одевайтесь так, чтобы провести в одежде весь день

В самолете температура может меняться несколько раз за полет. В один момент становится прохладно из-за работы системы вентиляции, а спустя некоторое время воздух кажется теплым. По этой причине удобнее выбирать многослойный комплект одежды. Подойдут футболка, легкий джемпер или кардиган, а также свободные брюки, спортивные штаны или леггинсы.

Лучше отказаться от тесных джинсов, жестких ремней и вещей с плотными резинками, которые начинают доставлять неудобства при длительном сидении. Для обуви предпочтительны кроссовки, мягкие кеды или другие модели, которые легко снять и снова надеть. Многие путешественники дополнительно берут теплые носки, чтобы чувствовать себя комфортнее во время отдыха.

Соберите ручную кладь с расчетом на несколько часов автономности

Все необходимое для полета должно находиться под рукой. В ручную кладь стоит положить влажные салфетки, антисептик, зубную щетку с небольшой упаковкой пасты, бальзам для губ и увлажняющий крем. Из-за сухого воздуха кожа и слизистые быстро теряют влагу, поэтому такие средства оказываются полезными уже через несколько часов после взлета. Если вы носите контактные линзы, имеет смысл взять увлажняющие капли для глаз и запасную пару линз либо очки.

Также пригодятся зарядные устройства, пауэрбанк (его, правда, допускают на борт не все авиакомпании), книга, планшет или смартфон с заранее загруженными фильмами, сериалами, музыкой и электронными книгами. Не стоит рассчитывать исключительно на развлекательную систему самолета: ассортимент может оказаться скудным или недоступным.

Возьмите аксессуары для отдыха и сна

Сон остается самым простым способом сократить субъективную продолжительность длительного перелета. Для этого желательно подготовить несколько вещей заранее. Подушка для шеи помогает удерживать голову в удобном положении и снижает нагрузку на мышцы. Маска для сна защищает от света, беруши или наушники с шумоподавлением уменьшают влияние разговоров, шума двигателей и других звуков. Если авиакомпания не предоставляет пледы или их количество ограничено, можно взять с собой легкий палантин или тонкий плед для путешествий.

Поддерживайте водный баланс на протяжении всего полета

Одна из главных особенностей воздушных путешествий — крайне низкая влажность воздуха в салоне. Организм теряет влагу быстрее, чем в обычных условиях, поэтому пить необходимо регулярно, даже если жажда выражена слабо. Предпочтение стоит отдавать обычной воде.

Удобно приобрести бутылку после прохождения контроля безопасности или использовать пустую многоразовую емкость, которую можно наполнить позже. Алкогольные напитки способствуют обезвоживанию и могут усилить усталость после посадки. Кофе и крепкий чай также желательно употреблять умеренно, особенно если впереди ночной отдых или адаптация к новому часовому поясу.

Выбирайте питание, которое не перегружает организм

Во время перелета пищеварительная система работает иначе, чем на земле. Тяжелая, жирная и слишком острая еда способна вызвать дискомфорт, тяжесть и вздутие живота. Более удачным выбором станут блюда с овощами, нежирным мясом, рыбой, крупами и фруктами.

Если предстоит длительный рейс, полезно взять собственные перекусы. Для дороги хорошо подходят орехи, сухофрукты, фруктовые батончики, хлебцы, свежие фрукты и другие продукты, которые не требуют хранения в особых условиях. Переедать во время перелета не стоит. Несколько небольших приемов пищи обычно переносятся легче, чем плотный обед или ужин.

Не сидите неподвижно несколько часов подряд

Длительное пребывание в одной позе приводит к застою крови в нижних конечностях, появлению отеков и ощущению тяжести в ногах. Поэтому рекомендуется вставать с кресла примерно раз в 1,5-2 часа и проходить хотя бы несколько метров по салону.

Если возможности ходить нет, можно выполнять упражнения прямо на месте. Полезно вращать стопами, поочередно тянуть носки на себя и от себя, сгибать и разгибать ноги в коленях, делать круговые движения плечами и аккуратные наклоны головы.

Такие движения занимают несколько минут, но помогают сохранить нормальное кровообращение и снизить напряжение в мышцах.

Используйте компрессионный трикотаж при склонности к отекам

Людям, которые сталкиваются с отеками ног во время путешествий или имеют заболевания вен, стоит обратить внимание на компрессионные гольфы или чулки. Они поддерживают сосуды и способствуют нормальному движению крови во время длительного сидения.

Подбирать компрессионные изделия желательно с учетом рекомендаций врача, особенно при наличии хронических заболеваний. После прилета полезно немного полежать с приподнятыми ногами, принять контрастный душ или сделать прохладную ванночку для стоп. Такие меры помогают быстрее избавиться от ощущения тяжести.

Позаботьтесь о коже и слизистых оболочках

Сухой воздух оказывает влияние не только на самочувствие, но и на состояние кожи. Перед посадкой можно нанести на лицо и руки увлажняющий крем, а в течение полета при необходимости обновлять его. Для губ пригодится защитный бальзам. Если появляется сухость глаз, помогут увлажняющие капли.

При склонности к пересыханию слизистой носа можно использовать спреи на основе солевого раствора. Поток воздуха от индивидуального вентилятора над креслом лучше направлять в сторону, а не прямо на лицо. Это позволит уменьшить потерю влаги и избежать раздражения кожи.

Комфорт во время длительного перелета во многом зависит не от продолжительности рейса, а от правильной подготовки к нему. Удобная одежда, продуманная ручная кладь, достаточное потребление воды, умеренное питание и регулярная разминка помогают снизить нагрузку на организм и избежать многих неприятных ощущений. Несколько простых привычек сделают путешествие гораздо легче, позволят сохранить хорошее самочувствие в дороге и быстрее адаптироваться после прибытия в пункт назначения.