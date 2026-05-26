Почему туристы снова идут к турагентам, а не бронируют все сами

Переплата турагенту — один из главных мифов среди путешественников. Об этом «Газете.Ru» рассказала турэксперт платформы для тревел-агентов «Адвентура» Юлия Пилюгина.

«Переплата турагенту — самое частое и наиболее ошибочное мнение. На самом деле турист не платит агенту ничего сверху. Никто на нем не наживается и не богатеет за его счет. Турагент получает комиссию от туроператора — это и есть его зарплата. Цена, которую турист видит на сайте туроператора, ровно такая же, которую он заплатит турагенту. Согласно закону об электронной путевке, стоимость тура должна быть идентичной», — заявила эксперт.

Пилюгина подчеркнула, что турагент помогает сэкономить десятки тысяч рублей либо за те же деньги получить самое выгодное предложение. По ее словам, опыт и знание рынка позволяют агенту знать, у каких туроператоров лучше бронировать те или иные страны, у кого лучшие контрактные цены на определенные отели, какие авиакомпании предлагают оптимальные условия.

«Пример: за 150 тысяч рублей можно купить тур в Турцию с перелетом «Победой» без багажа. А за 160 тысяч — в тот же отель, но с перелетом «Аэрофлотом», с полноценным багажом 23 кг на человека, ручной кладью и питанием на борту. Плюс трансфер, страховка и другие опции, которые в дешевом варианте могут отсутствовать», — поделилась специалист.

Она также опровергла миф, согласно которому профессия турагента скоро исчезнет.

«Этот тезис звучит регулярно, особенно в последние годы — с появлением искусственного интеллекта. Есть история из жизни коллеги-турагента: туристы забронировали только отель в Таиланде. На вопрос, как будут добираться на остров, ответили, что хотят сэкономить и купили авиабилеты на распродаже сами. В день вылета они в панике звонят турагенту, потому что их не пускают на рейс. Оказалось, ChatGPT построил им маршрут и заверил, что все корректно. Выяснилось, что они купили билеты с пересадкой в Дели и сменой аэропортов. А для смены аэропорта в Индии нужна виза, которой у туристов, конечно, не оказалось», — рассказала Пилюгина.

По ее словам, туристам пришлось спешно покупать новые билеты на ближайший рейс. Как утверждает эксперт, с обратными билетами была та же проблема: «кривой» маршрут требовал визы, пришлось покупать новые билеты уже втридорога. Она заявила, что старые билеты были невозвратными, а предъявить претензии ChatGPT невозможно.

Пилюгина подчеркнула, что покупая пакетный тур у оператора, туриста не бросают за границей.

«Туроператор и турагент находятся на связи 24/7 и держат на контроле вопрос возвращения всех своих клиентов. Кстати, именно после событий марта в странах Ближнего Востока писало много самостоятельных туристов, которые не могли улететь из Азии из-за купленных билетов с пересадками. Им приходилось самостоятельно покупать новые билеты за «сумасшедшие» деньги, тогда как клиенты туроператоров спокойно дожидались вывозных рейсов», — поделилась турэксперт.

Она добавила, что турагент не наживается на клиенте, а страхует его от ошибок, которые в эпоху самостоятельного бронирования становятся все дороже.