Россиянка подсказала, как уберечь сумку от европейских воришек

Россиянка показала подписчикам простой способ не быть обворованной в Европе и вызвала споры в сети. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице @adelinaizmailova_ d в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор сняла видео в Барселоне, Испания. Она надела пиджак поверх дамской сумочки, висящей на плече, чтобы грабителям было труднее добраться до нее.

«Я-то знаю, как тут любят схватить и убежать», — пояснила она свои действия.

В комментариях некоторые пользователи признались, что тоже использовали эту уловку во время путешествий по Европе. Другие же посчитали лайфхак бесполезным.

«Схватить и убежать любят по всей Европе», «Я тоже ношу сумку так», «Испания славится таким видом воровства», «Все правильно!», «Что за сказки?» — писали юзеры.

Ранее другая российская туристка была обворована во время путешествия по Европе и описала случившееся фразой «у меня нет даже трусов». По словам автора видео, она отправилась вместе со спутником во Францию, а оттуда пара добралась до Майорки, Испания.