Туристов начали обманывать через телеграм-чаты с экскурсиями

В Телеграме появились фейковые туристические чаты, через которые мошенники продают несуществующие экскурсии. Об этом ТАСС рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, с начала 2026 года злоумышленники стали чаще выдавать себя за гидов или обычных путешественников. Они создают группы и чаты, где предлагают совместные поездки, морские прогулки, индивидуальные экскурсии и другие развлечения для отдыхающих.

Схема обычно выглядит одинаково: туриста завлекают привлекательной ценой, убеждают быстро перевести деньги за бронь, после чего организаторы перестают выходить на связь.

Как отметил эксперт, один из главных признаков обмана – требование полной предоплаты переводом на личную карту или наличными. Еще один тревожный сигнал – отказ оформлять договор, выдавать чек или подтверждение оплаты.

Мошенники также часто торопят потенциальных клиентов, заявляя, что «мест почти не осталось» или скидка действует только несколько часов. Нередко стоимость экскурсии оказывается на 20–30% ниже средней по рынку.

Кучава напомнил, что легальные туроператоры и гиды работают официально, заключают договоры и предоставляют документы об оплате. Проверить компанию можно через Единый федеральный реестр туроператоров на сайте Минэкономразвития.

Специалисты советуют не переводить деньги незнакомым людям в мессенджерах и внимательно изучать отзывы перед бронированием экскурсий, особенно за границей и на популярных российских курортах.