Пустят ли в Калининградскую область по загранпаспорту старого образца

Накануне курортного сезона по традиции много вопросов о том, какие документы нужны, чтобы попасть в Калининград. Если самолетом, то все стандартно, как и в любой другой регион России, – общегражданский паспорт, а вот для поездки на поезде нужен упрощенный проездной документ на железной дороге (УПДЖД), который оформляется при покупке билета и позволяет пересекать транзитом территорию Литвы, и загранпаспорт. Следующий вопрос, какой именно: десятилетний биометрический или подойдет документ старого образца. Туристы высказывают опасения, что только новый.

«Сотрудница, которая оформляет документы, сказала, что по пятилетнему в Калининград не пускают на поезде и люди приходят менять на биометрический», – поделилась в чате пассажирка.

Есть в соцсетях и более тревожная информация:

«Ехала неделю назад, одного высадили в Литве, потому что требуют биометрию (поезд Калининград – Москва)».

Для въезда в Литву россиянам действительно необходимы паспорта нового образца, причем этот порядок начал действовать еще год назад, однако для тех, кто следует транзитом в западный эксклав, правила не изменились – можно ехать и по пятилетнему. Подробное разъяснение есть на сайте РЖД:

«С 01.06.2025 небиометрические заграничные паспорта, выданные Российской Федерацией, не признаются как документы, дающие право на въезд в Литовскую Республику. На граждан РФ, имеющих упрощенный проездной документ по железной дороге (УПДЖД), требование о наличии биометрического заграничного паспорта, выданного Российской Федерацией, не распространяется».

Это подтверждается и недавним опытом туристов. Вот свежий комментарий из чата, посвященного путешествиям в Калининград:

«Вчера приехали, у двоих пятилетний паспорт, пропустили без всяких проблем».

Ранее мы написали, что из поездов в Калининград высаживают туристов с детьми без свидетельства о рождении.