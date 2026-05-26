Какое наказание грозит за кражу полотенца из отеля

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков заявил, что при выезде из отеля администрация вправе удержать с гостя сумму, покрывающую стоимость пропавших предметов, в том числе обычного банного полотенца. По словам эксперта, такая практика полностью соответствует российскому законодательству и общепринятым международным правилам гостиничного обслуживания: если действия постояльца привели к убыткам, отель имеет право выставить ему соответствующий счет, сообщает «Абзац медиа.

К имуществу, которое может быть отнесено к украденному, относятся банные халаты, полотенца любых видов, постельное белье и пледы, подушки и одеяла, посуда и столовые приборы, электроника (пульты, фены, чайники), декоративные элементы интерьера номера.

Размер суммы, которую могут списать с карты гостя, варьируется — она может оказаться как незначительной, так и весьма существенной, подчеркнул юрист.

Матюшенков уточнил механизм расчета: итоговая сумма определяется не рыночной ценой предмета, а внутренним прайс листом отеля. При формировании стоимости пропажи гостиницы учитывают не только цену самой вещи, но и сопутствующие расходы: затраты на замену всего комплекта (часто приходится обновлять набор целиком), логистические издержки и расходы на закупку, простой номера, если утраченный предмет критически важен для его эксплуатации, административные расходы.

Кроме того, на сумму списания влияет категория отеля: например, стоимость халата в пятизвездочной гостинице может составить 510 тысяч рублей, тогда как в трехзвездочной — лишь 1-2 тысячи рублей.

Эксперт также предупредил, что кража даже небольшого предмета — полотенца, постельного белья или иного аксессуара — может привести к серьезным последствиям. Если гость отказывается оплатить выставленный счет, отель сначала направляет письменную претензию, при повторном отказе подает иск в суд.

Параллельно нарушителя вносят в список нежелательных постояльцев. Это чревато тем, что многие другие отели могут впоследствии отказать такому туристу в размещении.

