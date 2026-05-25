Роспотребнадзор готов ответить на вопросы туристов

Роспотребнадзор объявил о запуске всероссийской горячей линии, посвященной защите прав потребителей туристических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультации будут проводиться в период с 25 мая по 7 июня. В рамках горячей линии специалисты ответят на вопросы, связанные с качеством и безопасностью услуг в сфере туризма и отдыха.

Гражданам разъяснят требования к условиям проживания и питания, дадут рекомендации по выбору безопасной питьевой воды, а также напомнят о правилах купания и необходимости вакцинации перед поездками.

В Роспотребнадзоре уточнили, что телефоны для обращений, а также адреса консультационных центров и пунктов размещены на официальных сайтах территориальных управлений ведомства.

Напомним, что в предыдущие высокие сезоны наибольшее число обращений туристов касалось отмены туров, задержек рейсов и возврата денежных средств за несостоявшиеся поездки. Кроме того, граждане часто интересовались условиями проживания, качеством услуг в отелях и вопросами страхования.