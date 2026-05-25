Как мошенники используют период летних отпусков

Злоумышленники используют повестку периода отпусков и летнего отдыха через методы социальной инженерии и уязвимости платформ. Например, в мессенджерах и на временных сайтах. Об этом RT рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

© Российская Газета

Мошенники активизируются, когда на рынок выходят студенты, старшеклассники и люди, ищущие легкий заработок на время отпусков. Человеку предлагают легальную работу: принимать переводы на свою карту или кошелек и отправлять их дальше, оставляя себе процент. За красивой вывеской "финансового консультанта" или "администратора обменника" скрывается соучастие в отмывании средств.

"Также мошенники эксплуатируют родительскую тревогу и желание сэкономить. Создаются фишинговые ресурсы, которые копируют дизайн известных лагерей, санаториев или туроператоров, но с горящими ценами. Родители переводят предоплату, а по приезде на место выясняется, что никакой брони нет. В этом году мы также фиксируем рост схем, связанных с фальшивыми онлайн-школами и интенсивами на лето с требованием внести страховой депозит", - отмечает эксперт.

По его словам, махинации мошенников затрагивают и сегмент туризма и аренды жилья. Существуют поддельные сайты-клоны сервисов аренды, где всплывают предложения о сдаче вилл на море по цене значительно ниже рынка. Человека торопят, говорят об огромном спросе, просят перевод на карту физического лица, а после получения денег чат замолкает навсегда. Технически это выглядит как быстрый запуск одностраничного сайта с уникальным доменом, срок жизни которого редко превышает две-три недели - до момента, пока не пойдет вал обращений от обманутых.

Эксперт советует всегда смотреть на платежные реквизиты. Перевод на карту физического лица - это табу для любой организации. Нужно проверять возраст и цифровой след ресурса. Если сайт "крупного лагеря" или "известного туроператора" создан две недели назад - это "красный флаг". Нужно проверять и ссылки. В мессенджерах и соцсетях перед переходом по ссылке всегда необходимо смотреть на адресную строку и проверять в антивирусе гиперссылки перед переходом по ним.