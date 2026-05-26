Можно ли отказаться от забронированного тура и не потерять деньги?

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции напомнил, что граждане вправе отказаться от уже оплаченного тура и попросить назад деньги. Мы не обязаны ехать отдыхать, когда нам вдруг этого расхотелось. Или возникли иные причины отказаться от поездки.

В данном деле семья из Омска оплатила пятизвездочный отель в Анапе. За десять ночей для троих гостей было заплачено более 210 тысяч рублей. Забронировали в ноябре. Поездка планировалась на конец июля следующего года. Но что-то в жизни семьи изменилось, и в январе люди сообщили в отель, что не приедут, и попросили вернуть деньги.

Увы, отель повел себя совсем не как пятизвездочный. Гражданам пришлось идти в суд, чтобы добиться справедливости. В суде, кстати, отельеры стали уже более сговорчивыми.

"В ходе рассмотрения дела ответчик возместил большую часть стоимости путевки. Суд взыскал оставшуюся часть цены тура, проценты за пользование чужими денежными средствами, штраф и компенсацию морального вреда", - рассказывают в кассационном суде.

Отельеры подали кассационную жалобу, в которой попросили снизить размер штрафных санкций. Но Восьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержал выводы нижестоящих судебных инстанций. Отельеры должны выплатить семье сто семнадцать тысяч рублей в качестве штрафа за то, что не вернули деньги сразу и добровольно, плюс к этому отель должен выплатить семье пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также суд начислил проценты, которые набежали на сумму, пока деньги за бронь были в руках отельеров (хотя должны были вернуться в семейный бюджет).

"Кассационная инстанция исходила из того, что П. заблаговременно уведомил ответчика об отказе от исполнения договора гостиничных услуг, ответчик подтвердил отмену бронирования, но в установленный договором 45-дневный срок денежные средства не вернул", - рассказывают в пресс-службе кассационного суда.

Юрист, управляющий бюро "Барыкин и партнеры" Игорь Барыкин в беседе с "РГ" подчеркнул, что потребитель вправе отказаться от договора на оказание туристских или гостиничных услуг в любое время.

"При этом он обязан оплатить исполнителю только фактически понесенные расходы, если таковые были и подтверждены документально", - пояснил юрист.

По его словам, до начала поездки можно отказаться от тура в любой момент, но граждане обязаны компенсировать исполнителю фактически понесенные расходы, подтвержденные документально (например, невозвратные брони, страховки, оплаченные услуги партнеров).

"После начала поездки возможен возврат части средств за неиспользованные дни/услуги, если это предусмотрено договором и подтверждено расходами", - поясняет Игорь Барыкин.

В свою очередь, адвокат Анна Ермолаева рассказала "РГ", что чем ближе дата вылета, тем выше расходы туроператора (штрафы авиакомпаний, невозвратные брони гостиниц) и тем меньше денег передумавшие туристы получат назад.

При этом, по ее словам, в случае уважительных причин отмены поездки турист имеет право требовать полного (или максимально близкого к 100 процентам) возврата стоимости, а фактически понесенные расходы туроператора минимизируются или не учитываются. К уважительным причинам, например, относятся угроза безопасности в стране пребывания, внезапные личные обстоятельства, такие как болезнь туриста или его близкого родственника. И другие причины.