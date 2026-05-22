СМИ: S7 привлекла внимание Роспотребнадзора из-за страховки билетов
Авиакомпания S7 Airlines получила предостережение от Роспотребнадзора из-за порядка оформления билетов, при котором в стоимость автоматически включалась платная страховка. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на надзорные органы.
Основанием для проверки стала жалоба Банка России, усмотревшего в действиях перевозчика признаки навязывания дополнительных услуг пассажирам.
Как установили в ведомстве, при покупке билета пользователю предлагалось подтвердить согласие с условиями перевозки и страхования одним действием. В результате страховой полис добавлялся к заказу автоматически, увеличивая его итоговую стоимость без отдельного и явно выраженного одобрения клиента.
В Роспотребнадзоре отметили, что подобная практика противоречит требованиям законодательства о защите прав потребителей, поскольку лишает пассажиров возможности самостоятельно принимать решение о приобретении дополнительных услуг.
Ведомство предупредило, что в случае сохранения действующей схемы в отношении авиакомпании может быть инициировано административное производство с последующим наложением штрафных санкций.
Комментарий S7 по ситуации:
«Ранее авиакомпания уже проводила работу по корректировке сервиса оформления билета и приобретения страховки. Интерфейс был скорректирован в соответствии с предъявляемыми обязательными требованиями. Мы получили предостережение, вынесенное Роспотребнадзором. Хотим подчеркнуть, в настоящее время, авиакомпания не привлекается к административной ответственности. Авиакомпания рассматривает предостережение в установленном порядке».