S7 привлекла внимание Роспотребнадзора из-за страховки билетов

Авиакомпания S7 Airlines получила предостережение от Роспотребнадзора из-за порядка оформления билетов, при котором в стоимость автоматически включалась платная страховка. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на надзорные органы.

© tourdom.ru

Основанием для проверки стала жалоба Банка России, усмотревшего в действиях перевозчика признаки навязывания дополнительных услуг пассажирам.

Как установили в ведомстве, при покупке билета пользователю предлагалось подтвердить согласие с условиями перевозки и страхования одним действием. В результате страховой полис добавлялся к заказу автоматически, увеличивая его итоговую стоимость без отдельного и явно выраженного одобрения клиента.

В Роспотребнадзоре отметили, что подобная практика противоречит требованиям законодательства о защите прав потребителей, поскольку лишает пассажиров возможности самостоятельно принимать решение о приобретении дополнительных услуг.

Ведомство предупредило, что в случае сохранения действующей схемы в отношении авиакомпании может быть инициировано административное производство с последующим наложением штрафных санкций.

Комментарий S7 по ситуации: