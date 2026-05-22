Что делать путешественнику, планирующему поездку в Европу, чтобы не нарваться на отказ

Европа отказывается от старых отметок на границе, но визовые отделы продолжают требовать документальное подтверждение каждой поездки. Что делать путешественнику, чтобы не нарваться на отказ, и какую «страховку» нужно собирать уже сейчас, пока чиновники не наладили обмен данными?

Российских туристов, планирующих поездки в Европу, предупредили о новой бюрократической ловушке. Ассоциация туроператоров России со ссылкой на визовый центр Италии сообщила, что после запуска общешенгенской системы въезда-выезда Entry/Exit System у путешественников могут возникнуть серьёзные проблемы при следующей подаче на визу. Главная причина — отмена привычных пограничных штампов в паспорте. Как отметил в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, если раньше консульства проверяли использование предыдущей визы по отметкам, то теперь документального подтверждения поездки на руках у туриста может не оказаться, а без него новую визу могут не дать:

«Эта ситуация — не столько российская особенность, сколько системный недочёт нового цифрового режима, с которым столкнутся путешественники из всех стран мира. Просто для россиян проблема усугубляется общим визовым контекстом: любая ошибка грозит не просто проволочкой, а длительным перерывом в поездках».

Эксперт пояснил, что здесь сталкиваются две реальности: идеальная система EES, задуманная Евросоюзом, и реальные процедуры консульств. Цель EES — повысить безопасность и автоматизировать контроль. Система действительно оцифровывает все перемещения и сама отслеживает нарушителей срока пребывания. Однако на этапе проектирования не была до конца продумана процедура того, как именно визовые консульства будут оперативно получать выписки из этой системы. Сейчас консульства проверяют использование предыдущей визы по старинке — по штампам в паспорте. Единая база данных должна была упростить жизнь, но на деле отсутствие привычного штампа превращается в новую ловушку. Визовый центр Италии уже открыто предупреждает: без отметок в паспорте поездка будет считаться неподтверждённой.

Пока Еврокомиссия и визовые службы не выработают единый механизм обмена данными между EES и консульствами, ответственность за подтверждение своей визовой истории ложится на самих путешественников. Презумпция невиновности перестаёт работать: турист сам должен доказывать, что законно использовал предыдущую визу.