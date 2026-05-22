Туристам раскрыли распространенные схемы обмана при оформлении виз США

Российским путешественникам, собравшимся в США, раскрыли самые распространенные схемы обмана при оформлении американских виз. Об этом РИА Новости рассказали в сообществе Go For Travel.

Чаще всего соотечественники попадают в ловушку мошенников при оплате консульского сбора — злоумышленники пишут сообщения тем, кто ищет способы внести деньги за визу. Они предлагают помощь, а после перевода средств перестают выходить на связь.

Кроме того, мошенники обещают заявителям места на собеседование, которых не хватает, к примеру, в Казахстане. По аналогичной схеме они исчезают сразу после получения денег.

Также россиян предостерегли от предложений переезда в США для обучения в языковой школе. Как правило, учебные визы редко одобряют.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предупредил российских туристов о мошенниках перед летним отпускным сезоном. Так, злоумышленники активизируются и создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей, туристических компаний.