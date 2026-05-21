Что делать, если тур отменили

При отмене тура важно связаться с оператором и узнать точную причину. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт платформы для тревел-агентов «Адвентура» Юлия Пилюгина.

«Нужно немедленно связаться с вашим турагентом или напрямую с туроператором и выяснить причины отмены. Дальнейшие действия зависят именно от них», — заявила эксперт.

По ее словам, если причина глобальная (стихийное бедствие, военные действия, эпидемиологические ограничения), туроператор оформит возврат средств или предложит перебронировать альтернативное направление для отдыха.

Пилюгина рассказала, что бывают случаи, когда изменения касаются не всей поездки, а ее состава: замена авиакомпании, закрытие или овербукинг отеля. Она объяснила, что в этих случаях оператор оперативно предлагает альтернативные варианты перелета и проживания.

«Отдельная ситуация — когда турист аннулирует тур самостоятельно (по состоянию здоровья или другим личным причинам). Здесь важно заранее узнать условия аннуляции, возможные фактически понесенные расходы (штрафы, которые выставит оператор), а также спросить, можно ли минимизировать риски», — отметила Пилюгина.

В случае когда предложенные варианты не устраивают, эксперт посоветовала уточнить, как оформить возврат средств: в каком виде (на карту или депозит у туроператора) и в какие сроки он будет производиться.

Специалист подчеркнула, что главное — следовать указаниям турагента, который видит детали конкретной ситуации и знает нюансы работы с конкретным оператором.