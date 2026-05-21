Кто в российских парах на самом деле оплачивает отпуск

Сервис путешествий «Туру» провёл анализ бронирований авиа-, железнодорожных и автобусных билетов за последние пять лет. Выяснилось, что в российских парах женщины всё чаще самостоятельно оплачивают поездки — как партнёру, так и себе в соло-путешествиях.

Аналитики подсчитали: на долю россиянок приходится 52% всех оформленных заказов на перевозки. При этом средний чек у женщин выше, чем у мужчин — особенно когда речь идёт об авиабилетах. Исключение составили автобусные маршруты: здесь больше тратят представители сильного пола.

Ещё одно любопытное различие — в сроках планирования. Женщины обычно покупают билеты в среднем за 15 дней до вылета или отправления, тогда как мужчины откладывают это до 11 дней.

Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе «Туту» Артем Кузьмин прокомментировал тенденцию: «Женщины часто берут на себя организационную часть, но само планирование путешествия в парах остаётся совместным. Мужчины, кстати, всё активнее включаются в этот процесс, особенно когда выбирают авиаперелёты».

Добавим, что ранее опрос показал: 32% граждан России мечтали бы услышать предложение руки и сердца во время отпуска. Самым желанным местом для этого назван морской берег.

Сравнили по кошельку: почему Турция с подорожавшим перелётом всё равно бьёт Сочи по доступности.

Напомним. что за поездку не в ту страну с шенгеном можно лишиться визы навсегда.