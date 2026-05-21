Клиенты авиакомпаний могут сэкономить на багаже благодаря специализированной верхней одежде для путешествий. Это так называемая одежда-трансформер Voyage Coat, пишет Pravda.ru.

Как известно, каждый килограмм багажа опустошает на энную сумму кошелек. У Voyage Coat шестнадцать скрытых карманов, в которые можно сложить не только ключи и наличные, но и зарядки, одежду и даже ноутбук. Все это сливается с силуэтом и становится невидимым для сотрудников аэропортов.

Вес распределяется по всему торсу, что определяет комфортность такого стиля. Человек сохраняет привычную мобильность при максимальной загрузке.

«Материалы и эргономика внешней одежды часто недооцениваются в вопросах логистики. Распределяя массу по площади, вы снимаете нагрузку с опорно-двигательного аппарата, что критически важно при длительных перелетах», отмечает ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Антрополог Артем Климов добавил, что подобная оптимизация уходит истоками к древним цивилизациям, когда человек добивался максимальной автономности при ограниченных средствах.